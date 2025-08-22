自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》止痛藥釀胃穿孔？ 藥師：這樣做降低傷害

2025/08/22 20:57

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，透過飯後吃藥、搭配制酸劑和胃藥、改用選擇性COX-2抑制劑來降低非類固醇消炎止痛藥造成的傷害；示意圖。（圖取自freepik）

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，透過飯後吃藥、搭配制酸劑和胃藥、改用選擇性COX-2抑制劑來降低非類固醇消炎止痛藥造成的傷害；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常見的非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）雖然好用，卻可能對腸胃帶來一些麻煩，包括胃部灼熱、噁心或腹痛。有些人還會出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，可以透過飯後吃藥、搭配制酸劑和胃藥、改用選擇性COX-2抑制劑來降低傷害，如果出現嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈，一定要馬上就醫。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文說明，非類固醇消炎止痛藥長期使用可能導致胃或十二指腸潰瘍，甚至出現出血的症狀，嚴重時會引起吐血、黑便或胃穿孔。因為它的作用機制是抑制「環氧酵素（COX）」。其中COX-1平常負責保護胃黏膜，但藥物把它抑制掉後，胃就失去保護力，變得容易受傷。

洪正憲指出，像是年紀較大、曾有胃潰瘍病史、需要長期使用止痛藥，或同時服用抗血小板與抗凝血藥物（如阿斯匹靈、warfarin）的人，都是服用非類固醇消炎止痛藥，會發生嚴重腸胃副作用的高風險族群。

降低藥物傷害方法

●飯後吃藥：避免空腹服用。

●搭配制酸劑和胃藥：能減輕腸胃不舒服。

●改用選擇 COX-2抑制劑：對腸胃比較友善。

●警訊症狀要注意：如果出現嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈，一定要馬上就醫。

洪正憲提醒，若需要長期使用消炎止痛藥，建議和醫師討論是否要加上「保護胃的藥」高風險族群建議選擇較不傷胃的品項。同時也要定期檢查，確保腸胃健康。消炎止痛藥不是不能吃，而是要懂得安全且正確使用。有疑問時，找醫師或藥師諮詢，才能把副作用降到最低。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中