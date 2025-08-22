健康網》止痛藥釀胃穿孔？ 藥師：這樣做降低傷害

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，透過飯後吃藥、搭配制酸劑和胃藥、改用選擇性COX-2抑制劑來降低非類固醇消炎止痛藥造成的傷害；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常見的非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）雖然好用，卻可能對腸胃帶來一些麻煩，包括胃部灼熱、噁心或腹痛。有些人還會出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，可以透過飯後吃藥、搭配制酸劑和胃藥、改用選擇性COX-2抑制劑來降低傷害，如果出現嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈，一定要馬上就醫。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文說明，非類固醇消炎止痛藥長期使用可能導致胃或十二指腸潰瘍，甚至出現出血的症狀，嚴重時會引起吐血、黑便或胃穿孔。因為它的作用機制是抑制「環氧酵素（COX）」。其中COX-1平常負責保護胃黏膜，但藥物把它抑制掉後，胃就失去保護力，變得容易受傷。

洪正憲指出，像是年紀較大、曾有胃潰瘍病史、需要長期使用止痛藥，或同時服用抗血小板與抗凝血藥物（如阿斯匹靈、warfarin）的人，都是服用非類固醇消炎止痛藥，會發生嚴重腸胃副作用的高風險族群。

降低藥物傷害方法

●飯後吃藥：避免空腹服用。

●搭配制酸劑和胃藥：能減輕腸胃不舒服。

●改用選擇 COX-2抑制劑：對腸胃比較友善。

●警訊症狀要注意：如果出現嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈，一定要馬上就醫。

洪正憲提醒，若需要長期使用消炎止痛藥，建議和醫師討論是否要加上「保護胃的藥」高風險族群建議選擇較不傷胃的品項。同時也要定期檢查，確保腸胃健康。消炎止痛藥不是不能吃，而是要懂得安全且正確使用。有疑問時，找醫師或藥師諮詢，才能把副作用降到最低。

