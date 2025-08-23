健康網》不知蛋白質怎麼算？ 營養師：用手掌算以免吃過頭

營養師高敏敏表示，一般女生的手掌為3份肉、手較大的女生／手偏小的男生為4份肉，一般男生的手則是5份肉；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一般成人建議每天攝取約6-8份的蛋白質，這個「1份」蛋白質是多少該怎麼吃？營養師高敏敏表示，1份指能提供約7克蛋白質的量，換算成一般女生的手掌為3份肉、手較大的女生／手偏小的男生為4份肉，一般男生的手則是5份肉，用這個方式比對，能避免吃太少也不會補過頭。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，不只要知道幾份蛋白質，選對蛋白質種類也很重要，因為不同蛋白質來源的熱量差很多，像是想吃得健康、體態控制族群，可以選擇低脂區蛋白質，1份熱量55大卡，有雞胸肉、瘦豬肉、花枝、豆漿、蛤蠣、蚵仔、牛腱、一般魚類等。

高敏敏說，外食族常見選項為中脂區蛋白質，1份為75大卡，有雞蛋、雞翅、雞排、豬排、豆腐、豆干、鮭魚、鱈魚、虱目魚，記得搭配蔬菜一起均衡攝取；高脂區1份大於120大卡，熱量較高，有秋刀魚、豬蹄膀、香腸、臘肉、五花肉、梅花肉等「花字輩肉類」，想控制熱量就要注意頻率與份量。

高敏敏提醒，想攝取足夠蛋白質，但又怕熱量超標？就從「學會計算、選對種類」開始做起，記得在享用餐點前，拿出自己的手掌比一下，就很有概念。

