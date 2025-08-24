限制級
健康網》仙草清熱解渴 中醫提醒這類人少喝
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在炎熱的天氣，喝點仙草茶，不僅是兒時回憶，更是解渴消暑最好選項。中醫師王大元表示，仙草有許多不具熱量的水溶性膳食纖維、抗氧化物和抑制尿酸生成的物質；具有增加飽足感等效果。
王大元在粉專「元氣中醫師 王大元」表示，「仙草」大家一定都很熟悉，不論是燒仙草、仙草凍、仙草茶或仙草雞，都是耳熟能詳。仙草，又被稱為仙人草、田草，《本草求原》提到可以「清暑熱，解臟腑結熱毒。」其味甘淡、性寒，有清熱、解渴、涼血、解毒和緩解牙痛的功效。
王大元表示，仙草具有許多不具熱量的水溶性膳食纖維、抗氧化物（酚酸、黃酮類化合物等三萜類化合物）和抑制尿酸生成的物質，能夠降低血中膽固醇濃度、增加飽足感、穩定血糖、促進排便、預防痛風、調節免疫能力和降低罹患心血管疾病的機率。
王大元提醒，仙草屬性偏冷，如果你經常手腳冰冷、頻尿、經痛、舌苔白膩等冷底體質，較不適合食用仙草製品，因此在製作仙草茶時可以加入一些溫熱的龍眼乾、甘平的大棗緩和仙草的冷性。
王大元表示，仙草茶是現代人在忙碌生活中調整體質、舒緩壓力的好選擇。當你在炎炎烈日裡舉起一杯透亮清香的仙草茶時，不僅能感受到清涼，更能體會到一份來自草本的溫和呵護。
