健康網》孩子暑假晚睡又變胖？ 醫揭4招收心術

王律婷醫師提醒，若孩子在暑假期間明顯變胖，建議盡早諮詢兒童營養或減重門診，由專業團隊協助評估與調整，讓孩子健康迎接新學期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕暑假即將進入尾聲，家長忙著準備開學用品的同時，也別忘了調整孩子的作息與飲食習慣。初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，不少孩子放假期間出現晚睡晚起、三餐不規律，甚至零食攝取增加等情況。若這些習慣延續到開學，不僅影響專注力與情緒表現，還可能導致血糖波動與代謝異常。

王律婷指出，暑假生活往往「吃得自由、睡得隨性」。診間曾遇過一位12歲的孩童，整個暑假都住在阿公阿嬤家，長輩觀念是白飯、肉要多吃，零食也不忌口。中間還隨家人到美國旅行，天天薯條、炸雞、披薩，加上含糖汽水。結果短短2個月體重就增加了4公斤，開學後要再回到健康飲食變得相當困難。

研究：睡不飽 垃圾食物吃更多

根據發表於《International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity》的隨機交叉試驗，兒童若每日平均睡眠時間減少約48分鐘，攝取的熱量會增加約262千焦（約62大卡），且幾乎全來自高油高糖的「非核心食物」，如餅乾、洋芋片，特別集中在下午5點之後。也就是說，光是「睡不飽」，就足以讓孩子吃進更多垃圾食物，增加肥胖風險。

王律婷醫師提醒，應避免讓孩子吃過多甜食與喝含糖飲料，以免影響孩子的睡眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

甜食攝取越多 越易出現入睡困難

反過來，飲食也會影響睡眠表現。《Frontiers in Pediatrics》期刊上一項針對21萬名青少年的研究發現，相較於沒有吃早餐習慣者，上學日幾乎天天吃早餐的青少年，「沒有入睡困難」的可能性高出約1.49倍；相較於不常吃蔬菜者，「每天吃一次蔬菜」的青少年則高出約1.09 倍。相對地，甜食與含糖飲料攝取越多，越可能出現入睡困難與睡眠品質下降等問題。

研究發現，上學日幾乎天天吃早餐的青少年較沒有入睡困難的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

別讓暑假壞習慣跟到開學 4招調回正軌

王律婷表示，開學前1-2週是調整生活節奏的關鍵時機，如何幫助孩子把身心調回正軌？有四個實用建議。

●每天提早15至30分鐘就寢

美國睡眠醫學會建議，6至12歲學齡兒童每日總睡眠數應達 9至12小時，13至18歲青少年則為8至10小時。從現在起，逐日微調就寢與起床時間，恢復生理節律、穩定情緒，順利銜接早起上學生活。

●重新建立早餐習慣，強化營養密度

早餐應避免只有澱粉的選擇，最好是蛋白質、高纖碳水與蔬果相互搭配，例如全麥吐司1片＋無糖豆漿1杯 ＋水煮蛋1顆 ＋小番茄；外食可選鮪魚三明治（去醬）＋茶葉蛋 + 無糖豆漿或是御飯糰＋蒸蛋。既能延長飽足感、穩定血糖，也能避免孩子在課堂上注意力不集中。

●避免高糖點心與含糖飲料

下午與晚間是進食高峰期，特別容易攝取過多精緻熱量。可選擇低GI水果（如芭樂、小番茄）或無調味堅果作為替代，減少血糖震盪，也避免影響正餐食慾與睡眠品質。

可選擇低小番茄等低GI水果做點心，減少血糖震盪，也避免影響正餐食慾與睡眠品質。（圖擷取自photoAC）

●安排每日30分鐘戶外活動

自然日照與運動能促進褪黑激素分泌，幫助夜間入睡。研究也指出，中高強度活動能提升健康食物的攝取傾向。建議安排飯後散步、打球、踩腳踏車等活動，有助情緒穩定。

王律婷強調，兒童代謝調節與成人相似，許多變化來自日常習慣的微小偏差。如果能在開學前逐步調整，不只學習力與情緒表現會提升，也有助於體重與健康數據的穩定發展。

若孩子在暑假期間明顯變胖，或開學後的健康檢查出現血糖異常、BMI過高、肝功能指數偏高等問題，建議盡早諮詢兒童營養或減重門診，由專業團隊協助評估與調整，讓孩子健康迎接新學期。

