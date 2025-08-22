健康網》豆豉別亂放！專家教安全挑選與儲存

國立台灣海洋大學食品科學系助理教授王上達指出，優良豆豉應呈黑亮色澤、鹹香濃郁且無異味。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆豉為常見黑豆發酵食品，其製作與儲存方式影響品質與食用安全。為此食品藥物管理署（下稱食藥署）特別邀請國立台灣海洋大學食品科學系助理教授王上達，提供選購與保存建議，協助民眾安心享用這項傳統美味。

王上達指出，優良豆豉應呈黑亮色澤、鹹香濃郁且無異味。購買時應觀察豆粒是否完整，若出現碎裂、泛白或表面有毛狀物，可能表示受潮或儲存過久。開封後若有刺鼻氣味，則可能遭受雜菌污染。此外，產品包裝應標示清楚的品名、成分、製造廠商、有效日期等。特別是濕豆豉含水量較高，保存期限相對短，開封後應冷藏保存，並建議於三個月內食用完畢。

請繼續往下閱讀...

從廚房到餐桌 豆豉安全別輕忽

部分民眾習慣將豆豉常溫擺放於廚房調味架上，然而台灣氣候高溫潮濕，容易促進黴菌孳生。若豆豉出現白斑、異味或黏液，應立即丟棄。雖然豆豉含鹽可抑菌，但儲存過久仍可能因鹽析作用（salting-out，為一種利用高濃度鹽類使溶液中某些物質，如蛋白質或其他有機物沉澱分離現象）降低抑菌力，導致微生物繁殖。建議開封後轉存至乾燥密封容器，置於陰涼處或低溫保存，特別是對濕豆豉更需謹慎保存，以確保食用安全。

隨著手作風潮盛行，部分消費者會嘗試自製豆豉。王上達提醒，自製豆豉需掌控適當的發酵條件與衛生環境，若操作不當，恐產生安全疑慮。相比之下，市售產品如由合法工廠生產、標示完整，品質較有保障。選購時應留意產品來源、製造資訊，並避免購買來源不明或無包裝標示的散裝商品。尤其是網路上販售的自製豆豉，更應審慎查核商家評價，避免誤食不安全產品。

豆豉為料理中的經典調味品，但使用上仍須注意。從選購、儲存到辨識異常，步步謹慎，才能兼顧美味與安全。食藥署提醒，品味古早味美食的同時，也要確保食的安心。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1040期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法