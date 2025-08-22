自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》豆豉別亂放！專家教安全挑選與儲存

2025/08/22 18:56

國立台灣海洋大學食品科學系助理教授王上達指出，優良豆豉應呈黑亮色澤、鹹香濃郁且無異味。（資料照）

國立台灣海洋大學食品科學系助理教授王上達指出，優良豆豉應呈黑亮色澤、鹹香濃郁且無異味。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆豉為常見黑豆發酵食品，其製作與儲存方式影響品質與食用安全。為此食品藥物管理署（下稱食藥署）特別邀請國立台灣海洋大學食品科學系助理教授王上達，提供選購與保存建議，協助民眾安心享用這項傳統美味。

王上達指出，優良豆豉應呈黑亮色澤、鹹香濃郁且無異味。購買時應觀察豆粒是否完整，若出現碎裂、泛白或表面有毛狀物，可能表示受潮或儲存過久。開封後若有刺鼻氣味，則可能遭受雜菌污染。此外，產品包裝應標示清楚的品名、成分、製造廠商、有效日期等。特別是濕豆豉含水量較高，保存期限相對短，開封後應冷藏保存，並建議於三個月內食用完畢。

從廚房到餐桌 豆豉安全別輕忽

部分民眾習慣將豆豉常溫擺放於廚房調味架上，然而台灣氣候高溫潮濕，容易促進黴菌孳生。若豆豉出現白斑、異味或黏液，應立即丟棄。雖然豆豉含鹽可抑菌，但儲存過久仍可能因鹽析作用（salting-out，為一種利用高濃度鹽類使溶液中某些物質，如蛋白質或其他有機物沉澱分離現象）降低抑菌力，導致微生物繁殖。建議開封後轉存至乾燥密封容器，置於陰涼處或低溫保存，特別是對濕豆豉更需謹慎保存，以確保食用安全。

隨著手作風潮盛行，部分消費者會嘗試自製豆豉。王上達提醒，自製豆豉需掌控適當的發酵條件與衛生環境，若操作不當，恐產生安全疑慮。相比之下，市售產品如由合法工廠生產、標示完整，品質較有保障。選購時應留意產品來源、製造資訊，並避免購買來源不明或無包裝標示的散裝商品。尤其是網路上販售的自製豆豉，更應審慎查核商家評價，避免誤食不安全產品。

豆豉為料理中的經典調味品，但使用上仍須注意。從選購、儲存到辨識異常，步步謹慎，才能兼顧美味與安全。食藥署提醒，品味古早味美食的同時，也要確保食的安心。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1040期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中