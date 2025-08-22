自由電子報
晴時多雲

健康網》牙口差只吃絞肉？ 營養師：恐蛋白質不足

2025/08/22 19:48

營養師黃雅鈺提到，豬絞肉最大的問題是太細碎，蛋白質太細碎雖容易咀嚼，但是不容易集中，實際吃進來的蛋白質不足。示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃絞肉很難補充蛋白質？營養師黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，門診中，一名罹患糖尿病的長者因長期牙口差，飲食量減少，體重也減輕了。評估他的一日飲食內容發現，有蛋白質攝取不足的問題。長者說，因牙口差，所以習慣買絞肉，加入一些菜炒成混炒方式吃，很少吃蛋跟魚。

黃雅鈺提到，豬絞肉最大的問題是太細碎，雖容易咀嚼，但是實際吃進人體的蛋白質不足。尤其蛋白質來源只吃絞肉，更容易有攝取不足問題。建議長輩蛋白質攝取量為體重×1.0-1.2公克，若是有腎臟疾病者，應諮詢營養師評估與建議。而一份豬絞肉熟重蛋白質含量為25-30公克，約不鏽鋼小湯匙2匙。

黃雅鈺補充，絞肉可以加入蛋液或澱粉混合，讓絞肉更成型且濕潤，或是加入蒸蛋或拌碎的豆腐中，增加份量。

她也提醒，除了絞肉問題外，整體的熱量也要攝取足夠。

