健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》搭機別這樣「坐」 專家：猝死風險增

2025/08/23 10:36

搭飛機出國玩很令人期待，然英國人多飽受膝蓋等關節問題所苦，當地物理治療師提醒大眾切勿蹺腳坐。（圖取自freepik）

搭飛機出國玩很令人期待，然英國人多飽受膝蓋等關節問題所苦，當地物理治療師提醒大眾切勿蹺腳坐。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都期待搭機出國玩，然在機艙內，這樣「坐」可能要你的命！日前台鋼雄鷹楊將魔鷹的太太在搭機來台途中，疑似因為經濟艙症候群引發肺栓塞過世。專家提醒，超過3小時的飛行若一直坐著不動，容易造成下肢深層靜脈血栓，若血栓移動到肺部，將可能引發肺栓塞，嚴重造成死亡。同時更不能翹二郎腿，也就是雙腿交叉，血栓風險將提高。

外媒《每日郵報》（daily mail）報導，英國物理治療師貝尼湯林森（Bethany Tomlinson）表示，不少人搭飛機會習慣「蹺腳」（俗稱蹺二郎腿），也就是雙腿交叉；然這個姿勢恐阻礙血液循環，提高深層靜脈血栓（DVT）風險，也就是經濟艙症候群。

湯林森總結搭機時需要做到的3件事：

●在搭機途中適時抬高雙腿，勤換姿勢；若座位下面有腳凳，可以放在上面，抬高腿部。

●坐在位置上放鬆肩膀、背部靠在椅背上

●每隔1到2小時活動身體，活動關節。

若有餘裕，也可在座位上做頸部伸展、轉動肩膀或是膝蓋抱胸；站立時可交替轉移重心，膝蓋微彎，避免給下半身過多壓力。英國有相當多的人有膝蓋的問題，且缺乏運動，以及長時間維持相同坐姿，將惡化這問題。湯林森表示，知道如何坐著，以及動作，保持關節靈活，相當重要；即使是4小時以內的短程航班，也不應掉以輕心。

