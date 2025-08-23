健康網》蛋白質宣稱有規定 食藥署：這樣標合法

食藥署表示，蛋白質營養宣稱須符合規定；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著運動及健身風潮的興起，愈來愈多人在均衡飲食外，特別補充富含蛋白質的食品，市售產品外包裝常標有「高蛋白質」、「2倍蛋白質」及「低糖高蛋白質」等字樣。這些標示並非隨意為之，而是需符合衛生福利部2024年2月19日修正公告的《包裝食品營養宣稱應遵行事項》規定。現在就讓食品藥物管理署（下稱食藥署）帶您快速了解！

蛋白質營養宣稱怎麼標？數字有依據

●高蛋白質

若食品要標示「高蛋白質」、「富含」、「多」、「強化」等詞語，需符合下列標準之一：

1.固體或半固體食品：每100公克蛋白質含量達12公克或以上。

2.液體食品：每100毫升或每100大卡蛋白質達6公克或以上。例如：若豆漿標示「高蛋白質」，代表其每100毫升或每100大卡所含蛋白質高於6公克，才符合規定。

●2倍蛋白質

若產品想宣稱「某食品的2倍蛋白質」或「較…多」、「較…高」等比較式用語，必須符合以下條件：

1.固體或半固體食品：與同類參考食品相比，每100公克蛋白質須多6公克或以上。

2.液體食品：每100毫升或每100大卡須多3公克或以上。

此外，包裝上需清楚標明比較對象名稱與實際蛋白質差異數值。例如：「食安牌濃豆漿的蛋白質是食安牌豆漿的2倍」，表示每100毫升所含蛋白質為參考品的2倍。

●低糖高蛋白質

若食品同時標示多項營養宣稱（如「低糖高蛋白質」），必須使用相同的衡量單位（例如都用每100毫升或每100大卡）。例如：豆漿若標示「低糖高蛋白質」，須符合以下條件：每100毫升糖含量少於2.5公克同時蛋白質含量大於6公克。

食藥署提醒民眾在選購食品時，務必仔細閱讀營養標示與產品資訊，了解是否符合個人營養需求避免被標語誤導。如欲了解標示規定的詳細內容，可至食品標示諮詢服務平台查看相關資訊。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1040期

