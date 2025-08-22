健康網》產後恢復關鍵不在束腹帶 醫：3點更重要

禾馨婦產科醫師烏恩慈說明，束腹帶能間接減緩傷口疼痛、協助下床活動，其餘如塑身衣、綁肚子，不僅無助於恢復，甚至可能帶來副作用。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕很多媽媽在產後會問：「束腹帶、塑身衣、綁肚子，真的能幫助恢復或讓小腹變平坦嗎？」。禾馨婦產科醫師烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，由於牽涉外觀與身材，往往讓新手媽媽焦慮不已；但真正影響產後恢復的關鍵，其實是休息、營養與運動，並非這些外加產品。唯有在剖腹產情況下，束腹帶能間接減緩傷口疼痛、協助下床活動，其餘如塑身衣、綁肚子，不僅無助於恢復，甚至可能帶來副作用。

烏恩慈解答束腹帶、塑身衣、綁肚子效果。

Ｑ：有效促進產後恢復？

Ａ：束腹帶間接有效，其餘無效。

烏恩慈提到，不管自然產或剖腹產，真正促進恢復的關鍵是：充份休息、均衡營養、以及適度活動。剖腹產後，如果合理使用止痛藥並搭配束腹帶，可以減輕傷口疼痛，幫助媽媽更快下床走動、促進血液循環、降低血栓風險。這算是「間接」幫助恢復。但除了這種情況，其他產品都沒有幫助。

烏恩慈提到，不管自然產或剖腹產，真正促進恢復的關鍵是：充份休息、均衡營養、以及適度活動。（圖取自freepik）

Ｑ：能讓小腹變平坦？

Ａ：都無效！甚至可能有副作用。

烏恩慈說明，懷孕期間，變化最大、恢復最慢的就是腹部。被撐開的腹直肌、鬆弛的皮膚與組織、加上多出來的脂肪，要恢復只能靠時間、飲食與運動，沒有捷徑。塑身衣或綁肚子的產品，雖然看起來「立刻顯瘦」，但事實上壓迫腹腔，會影響腹式呼吸、降低運動效果，甚至增加骨盆底肌壓力，讓漏尿問題更嚴重。

那為什麼有人用完覺得有效？答案很簡單：個體差異。有些人不用也會瘦、肚子也會平坦。她特別提醒，如果產後半年，體重已經回到產前，但肚子仍然明顯突出、而且核心持續無力，就要考慮腹直肌分離。這時應該回到產科或整形外科門診檢查，必要時可考慮外科修補。

Ｑ：協助內臟「歸位」？

Ａ：假議題，內臟從來沒跑掉。

烏恩慈表示，產後子宮會慢慢縮小，腹腔空間變大，所以很多媽媽會覺得肚子裡「晃來晃去」，以為內臟移位。其實不管是自然產或剖腹產，內臟始終都被「固定」在腹腔裡，上有橫隔膜、下有骨盆底肌，不存在需要「歸位」的問題。她也強調，只有剖腹產後需使用束腹帶減緩疼痛，塑身衣、綁肚子不需要就是不需要。

