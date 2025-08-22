健康網》失眠盜汗、胸悶刺痛？ 心悸5大體質對症調理

心悸的成因依體質不同可分為5大類，鷹對症調理；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「心跳突然加快、胸口不舒服」很多人以為只是小問題，但若頻繁發作，恐怕是「心悸」在作怪。翰醫堂中醫診所中醫師周彤恩在臉書專頁提醒，心悸常讓人感到心慌不安，甚至影響睡眠與生活品質。在中醫角度，心悸的成因依體質不同可分為5大類，包含心血不足、心陰虧虛、痰火內擾、氣滯血瘀、心陽不振，每一種都有不同的調理方法。

心血不足

●症狀：失眠多夢、臉色蒼白、健忘、頭暈乏力，舌色淡。

●調理原則：補血養心、安定心神。

心陰虧虛

●症狀：心情煩躁、睡覺盜汗、口乾舌燥，舌紅苔少。

●調理原則：滋陰養心、清虛熱。

痰火內擾

●症狀：胸悶、易怒，有時伴隨痰液黏稠，舌苔黃厚。

●調理原則：清熱化痰、安神定心。

胸口刺痛有可能是氣滯血瘀類型的心悸症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

氣滯血瘀

●症狀：胸口刺痛、嘴唇或指甲偏紫，舌暗甚至有瘀斑。

●調理原則：疏通氣血、活血化瘀。

心陽不振

●症狀：怕冷、手腳冰冷、臉色蒼白、容易疲倦，舌淡胖大有齒痕。

●調理原則：溫補心陽、提升心氣。

周彤恩強調，心悸的調理必須依個人體質「辨證論治」，不可自行亂補或亂吃藥，否則可能適得其反。若有類似症狀，建議及早就醫，讓專業中醫師協助調理，才能真正對症下藥。

