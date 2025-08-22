限制級
健康網》失眠盜汗、胸悶刺痛？ 心悸5大體質對症調理
〔健康頻道／綜合報導〕「心跳突然加快、胸口不舒服」很多人以為只是小問題，但若頻繁發作，恐怕是「心悸」在作怪。翰醫堂中醫診所中醫師周彤恩在臉書專頁提醒，心悸常讓人感到心慌不安，甚至影響睡眠與生活品質。在中醫角度，心悸的成因依體質不同可分為5大類，包含心血不足、心陰虧虛、痰火內擾、氣滯血瘀、心陽不振，每一種都有不同的調理方法。
心血不足
●症狀：失眠多夢、臉色蒼白、健忘、頭暈乏力，舌色淡。
●調理原則：補血養心、安定心神。
心陰虧虛
●症狀：心情煩躁、睡覺盜汗、口乾舌燥，舌紅苔少。
●調理原則：滋陰養心、清虛熱。
痰火內擾
●症狀：胸悶、易怒，有時伴隨痰液黏稠，舌苔黃厚。
●調理原則：清熱化痰、安神定心。
氣滯血瘀
●症狀：胸口刺痛、嘴唇或指甲偏紫，舌暗甚至有瘀斑。
●調理原則：疏通氣血、活血化瘀。
心陽不振
●症狀：怕冷、手腳冰冷、臉色蒼白、容易疲倦，舌淡胖大有齒痕。
●調理原則：溫補心陽、提升心氣。
周彤恩強調，心悸的調理必須依個人體質「辨證論治」，不可自行亂補或亂吃藥，否則可能適得其反。若有類似症狀，建議及早就醫，讓專業中醫師協助調理，才能真正對症下藥。
