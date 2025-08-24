自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡喝出好心情！「這時間」飲用釋放多巴胺更加分

2025/08/24 07:27

台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究表示，喝咖啡可提升正向情緒，尤其起床後飲用不僅醒腦，還能刺激多巴胺釋放，為好心情加分；情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究表示，喝咖啡可提升正向情緒，尤其起床後飲用不僅醒腦，還能刺激多巴胺釋放，為好心情加分；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上喝杯咖啡除了提神，對很多人來說，也是身體啟動開機的儀式。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究表示，喝咖啡或茶之後，正向情緒會明顯提升，效果最好是在起床後2個半小時內，不僅可讓頭腦清醒，也能刺激多巴胺（dopamine）和正腎上腺素（noradrenaline）的釋放。換句話說，早晨這杯咖啡不只是提神飲料，還是心情加分的小幫手。

起床後2個半小時內飲用效果佳

咖啡真的能讓人比較快樂嗎？或者只是心理作用？張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，據2025年1篇刊登在《Scientific Reports》的研究給了答案。研究發現，喝咖啡或茶之後，人的正向情緒會明顯提升，像是覺得更開心、更有活力、更滿足；尤其是起床後2個半小時內飲用，效果最好。

不過，張家銘表示，研究也發現，咖啡對於「壞情緒」的影響沒那麼穩定，這代表咖啡比較像是將人推向好心情，但不一定能把壞心情趕走。若本來就覺得很焦慮或憂鬱，咖啡不是解方，它頂多是「助攻」好心情的因子。想要穩定情緒，還是需要靠睡眠、運動、人際互動等，必要時也需要專業協助。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，據研究推測，咖啡因會阻斷腺苷受體，刺激多巴胺和正腎上腺素的釋放，像是幫身體按下切換到白天模式的按鈕；示意圖。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，據研究推測，咖啡因會阻斷腺苷受體，刺激多巴胺和正腎上腺素的釋放，像是幫身體按下切換到白天模式的按鈕；示意圖。（圖取自freepik）

研究：早晨咖啡有助阻斷腺苷受體

為什麼早晨的咖啡特別有效？張家銘說，研究推測有幾個原因：

●第一：經過一整晚沒喝咖啡，正好把累積的低落能量補回來。

●第二：很多人早上固定會喝，光是期待就能讓心情變好。

●第三：咖啡因會阻斷腺苷受體（adenosine receptor），刺激多巴胺（dopamine）和正腎上腺素（noradrenaline）的釋放，還會跟我們的生理時鐘（circadian rhythm）互動，像是幫身體按下「切換到白天模式」的按鈕。

此外，研究還發現，人在很累的時候，咖啡帶來的情緒提振更明顯，這與熬夜隔天靠咖啡「救命」的經驗完全吻合。更有意思的是，不管是每天必喝的咖啡控，還是偶爾喝一杯的人，咖啡對情緒的效果都存在。這代表它不是只有對「咖啡因上癮的人」才有用，也不是喝越多越好，而是要抓對時間喝，效果才最佳。

張家銘提醒，咖啡帶來的快樂其實是短期加分，並非長久解方。真正能讓心情穩定下來的，還是要靠生活觀念上的調整，規律的作息、均衡的飲食、固定的運動，加上健康的人際關係，才是根本。

