自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》戒「糖」優點看得見！哈佛醫體驗：揮別眼周浮腫

2025/08/22 15:22

戒糖效果看得見！美國一名醫師索拉布賽希（Saurabh Sethi）強調自己戒糖後，健康情況大幅改善。（圖取自freepik）

戒糖效果看得見！美國一名醫師索拉布賽希（Saurabh Sethi）強調自己戒糖後，健康情況大幅改善。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日立法院三讀通過，包裝無糖飲品免徵15%貨物稅，以期民眾建立健康飲食習慣，減少糖分攝取。新聞一出不少人期待超商的無糖飲料能夠降價；而部分通路已經預告將有優惠。同時國外部少研究提到，若能做到戒糖，也就是完全不攝取糖，僅短短兩週，身體就能得到顯著改善，包含水腫減少，腰圍下降等。

外媒《每日郵報》報導，哈佛大學醫學院的腸胃科醫師索拉布賽希（Saurabh Sethi）強調，只要能夠戒「糖」，減少糖的食用，改變快得令你驚訝。她透過影片說明，若能戒糖，臉型可能變得較為自然；眼周的浮腫或液體滯留也會減少。肝臟脂肪減少後，腰部的脂肪也會減少；同時膚質也會改善。另外，戒除糖分可恢復健康腸道微生物，他們在分解食物與吸收營養上發揮關鍵作用。

報導引述一份在2019年，中國有項針對8千多名學生的研究發現，高糖的飲料恐引發痘痘。其他研究則將高糖與內臟脂肪與發炎連結。

另外內華達大學講師莎曼莎（Samantha Coogan）也提過，若能戒掉甜食，起初可能有些戒斷症狀，像是胃痛等等。倘若撐過去，身體適應了，人們會感到大腦功能敏銳，運動精力充沛。

莎曼莎表示，她的頭髮、皮膚與指甲也得到改善，睡得好也瘦下來了。另外，減少糖的攝取，也能降低嚴重疾病風險，包含第二型糖尿病、心臟病與癌症。不過，不吃到糖很難，對於喜歡吃糖的人來說，戒糖更難。她表示，糖是容易上癮的物質，確實有需要用戒癮的方式來處理。

我們經常攝取的糖屬於游離糖，英國國家醫療服務（NHS）規定，牛奶、蔬果的糖不算是游離糖。NHS建議，大家可用喝水取代喝飲料或含糖果汁；若喝茶或咖啡喜歡加糖粉，NHS也建議逐漸減少加的量。

相關新聞請見

健康網》高糖=慢性中毒！ 專家：增加失智症、致癌風險

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中