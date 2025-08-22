健康網》戒「糖」優點看得見！哈佛醫體驗：揮別眼周浮腫

戒糖效果看得見！美國一名醫師索拉布賽希（Saurabh Sethi）強調自己戒糖後，健康情況大幅改善。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日立法院三讀通過，包裝無糖飲品免徵15%貨物稅，以期民眾建立健康飲食習慣，減少糖分攝取。新聞一出不少人期待超商的無糖飲料能夠降價；而部分通路已經預告將有優惠。同時國外部少研究提到，若能做到戒糖，也就是完全不攝取糖，僅短短兩週，身體就能得到顯著改善，包含水腫減少，腰圍下降等。

外媒《每日郵報》報導，哈佛大學醫學院的腸胃科醫師索拉布賽希（Saurabh Sethi）強調，只要能夠戒「糖」，減少糖的食用，改變快得令你驚訝。她透過影片說明，若能戒糖，臉型可能變得較為自然；眼周的浮腫或液體滯留也會減少。肝臟脂肪減少後，腰部的脂肪也會減少；同時膚質也會改善。另外，戒除糖分可恢復健康腸道微生物，他們在分解食物與吸收營養上發揮關鍵作用。

報導引述一份在2019年，中國有項針對8千多名學生的研究發現，高糖的飲料恐引發痘痘。其他研究則將高糖與內臟脂肪與發炎連結。

另外內華達大學講師莎曼莎（Samantha Coogan）也提過，若能戒掉甜食，起初可能有些戒斷症狀，像是胃痛等等。倘若撐過去，身體適應了，人們會感到大腦功能敏銳，運動精力充沛。

莎曼莎表示，她的頭髮、皮膚與指甲也得到改善，睡得好也瘦下來了。另外，減少糖的攝取，也能降低嚴重疾病風險，包含第二型糖尿病、心臟病與癌症。不過，不吃到糖很難，對於喜歡吃糖的人來說，戒糖更難。她表示，糖是容易上癮的物質，確實有需要用戒癮的方式來處理。

我們經常攝取的糖屬於游離糖，英國國家醫療服務（NHS）規定，牛奶、蔬果的糖不算是游離糖。NHS建議，大家可用喝水取代喝飲料或含糖果汁；若喝茶或咖啡喜歡加糖粉，NHS也建議逐漸減少加的量。

