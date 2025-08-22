健康網》爆汗出油猛洗臉才清爽？ 這樣做不傷角質又護膚

食藥署指出，想要不傷肌膚，建議遵循每天早晚各洗1次臉、選擇合適個人肌膚的洗面乳等守則，有助維持角質層與肌膚健康；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕季節雖已入秋，氣候仍炎熱不已，滿臉狂流汗又冒油好難受，卯起來洗臉覺得才清爽？對此，食藥署近日在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」特別提醒民眾，過度清潔肌膚反而會受傷，建議遵循每天早晚各洗1次臉、選擇合適個人肌膚的洗面乳、出油過多使用吸油面紙等3守則，有助維持角質層與肌膚健康。

食藥署表示，常見迷思爆汗爆油=清得越乾淨越好？其實正確洗臉方式是：早晚各1次、挑選適合肌膚的洗面乳，並應掌握洗臉口訣：輕柔慢、快快洗，避免過度清潔導致肌膚損傷。若臉部出油量大，建議適時使用吸油面紙或者求助醫生，調整好自身身體狀況，才是正確觀念。

正確洗臉3守則

至於一般人以為的臉部清潔，必須做到：洗至完全無油才乾淨；一天洗臉3-4次；使用超涼感+強力起泡的洗面乳，覺得洗完緊繃才安心；其實這些方式都可能在傷害角質層，小心清洗過度出油更多，並建議應掌握以下正確洗臉3守則：

1.每天洗臉2次就足夠（早晚各一次）。

2.選擇合適自己膚質的洗面乳，不追求「洗完滑溜乾爽」。

3.出油可用吸油面紙按壓，可避免不過度洗臉。

此外，台北榮總遺傳優生科主任張家銘也曾於臉書發文指出，牛皮癬、化膿性汗腺炎、魚鱗癬、酒糟，甚至皮膚癌，都能在皮膚微生物組中，找到共同的變化，那就是有益菌減少、有害菌增多，或菌種開始分泌更多破壞屏障的酶。因此，建議不要過度清潔。一天洗2次臉，用溫和、pH接近皮膚的清潔品就足夠。過度使用高酒精，或強抗菌的清潔液，也會把好菌、壞菌一起清掉。

食藥署說，除應留意過度清潔易造成肌膚傷害，也應選擇適合的洗面乳，避免使用超涼感+強力起泡的產品，也不追求洗完緊繃才安心；情境照。（圖取自freepik）

