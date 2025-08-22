自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》爆汗出油猛洗臉才清爽？ 這樣做不傷角質又護膚

2025/08/22 19:25

食藥署指出，想要不傷肌膚，建議遵循每天早晚各洗1次臉、選擇合適個人肌膚的洗面乳等守則，有助維持角質層與肌膚健康；情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，想要不傷肌膚，建議遵循每天早晚各洗1次臉、選擇合適個人肌膚的洗面乳等守則，有助維持角質層與肌膚健康；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕季節雖已入秋，氣候仍炎熱不已，滿臉狂流汗又冒油好難受，卯起來洗臉覺得才清爽？對此，食藥署近日在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」特別提醒民眾，過度清潔肌膚反而會受傷，建議遵循每天早晚各洗1次臉、選擇合適個人肌膚的洗面乳、出油過多使用吸油面紙等3守則，有助維持角質層與肌膚健康。

食藥署表示，常見迷思爆汗爆油=清得越乾淨越好？其實正確洗臉方式是：早晚各1次、挑選適合肌膚的洗面乳，並應掌握洗臉口訣：輕柔慢、快快洗，避免過度清潔導致肌膚損傷。若臉部出油量大，建議適時使用吸油面紙或者求助醫生，調整好自身身體狀況，才是正確觀念。

正確洗臉3守則

至於一般人以為的臉部清潔，必須做到：洗至完全無油才乾淨；一天洗臉3-4次；使用超涼感+強力起泡的洗面乳，覺得洗完緊繃才安心；其實這些方式都可能在傷害角質層，小心清洗過度出油更多，並建議應掌握以下正確洗臉3守則：

1.每天洗臉2次就足夠（早晚各一次）。

2.選擇合適自己膚質的洗面乳，不追求「洗完滑溜乾爽」。

3.出油可用吸油面紙按壓，可避免不過度洗臉。

此外，台北榮總遺傳優生科主任張家銘也曾於臉書發文指出，牛皮癬、化膿性汗腺炎、魚鱗癬、酒糟，甚至皮膚癌，都能在皮膚微生物組中，找到共同的變化，那就是有益菌減少、有害菌增多，或菌種開始分泌更多破壞屏障的酶。因此，建議不要過度清潔。一天洗2次臉，用溫和、pH接近皮膚的清潔品就足夠。過度使用高酒精，或強抗菌的清潔液，也會把好菌、壞菌一起清掉。

食藥署說，除應留意過度清潔易造成肌膚傷害，也應選擇適合的洗面乳，避免使用超涼感+強力起泡的產品，也不追求洗完緊繃才安心；情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，除應留意過度清潔易造成肌膚傷害，也應選擇適合的洗面乳，避免使用超涼感+強力起泡的產品，也不追求洗完緊繃才安心；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中