癌症新藥基金百億規模惹議 病友團體憂拖慢新藥收載速度

政院主計總處昨（21日）公布明年度中央政府總預算案，其中癌症新藥暫時性支付專款編列50億元，加上今年度的50億元，兩年合計100億元。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕政院主計總處昨（21日）公布明年度中央政府總預算案，其中癌症新藥暫時性支付專款編列50億元，加上今年度的50億元，兩年合計100億元。但外界憂心，明年同額度恐僅能支付既有藥品，導致新藥收載進度受阻。對此健保署長石崇良今（22日）回應，暫時性支付會有「延遲」，加上健保與藥廠議價後仍有空間，未來每年都會維持在百億元規模運作。

石崇良解釋，新藥納入暫時性支付後，會有請款、結帳、採購時間，今年上半年支出有限，加上與廠商議價，實際支出金額和檯面數字有落差，「今年編列的50億元，年底前大概只會用掉一半，剩下的會延續到明年，再加上新的50億元，實際可動用經費大概有7、80億元，接近百億元。」他強調，基金不像一般預算年底要繳回，「錢會一直留在那裡，明年繼續用」，不用擔心經費消失。

今（2025）年癌症新藥基金已核准至少5款新藥，包括多發性骨髓瘤的Elrexfio、Tecvayli、肺癌與乳癌用藥Keytruda、Tecentriq，以及治療叢狀神經纖維瘤的Koselugo，全年藥費估計至少32.77億元，仍有多項新藥排隊審核。

癌症希望基金會副執行長嚴必文提到，賴總統曾在健康台灣委員會承諾，癌症新藥基金每年編列50億元，2026年達百億規模，從行政院拍板的預算可見總統確實信守承諾，但外界也憂心基金恐不足以納入新藥，賴總統曾強調「用多少、補多少」，盼未來能有更多資源持續挹注基金。

石崇良也表示，新藥使用人數會逐步增加，基金支出呈階梯式成長，到後面達到百億之後就會穩定，因為有些藥會回到常規性的給付。未來在穩定情況下，也會維持100億或以上的規模來運作。

