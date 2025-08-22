全國最胖、運動率最低！雲縣府促日走7千步送80萬大禮

「揪團減重挑戰」衛生局結合在地優質農產品，以「我的餐盤」為核心，提供健康飲食指導及運動建議，協助民眾「聰明吃、輕鬆動」。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕根據體育署調查，雲林人43%過重及肥胖，全國最高；規律運動比率僅31%，全國最低。為鼓勵民眾運動，雲林縣府（22）日啟動「114雲林縣健康生活挑戰賽」，推出「每日走7000步」挑戰，以及揪團減重挑戰2個項目，達標民眾就可參加抽獎，總獎項價值超過80萬元。

雲林縣長張麗善指出，根據國健署統計，雲林縣去（2024）年10大死因以癌症、心臟病、糖尿病及高血壓性疾病等慢性病居多，這些疾病都與缺乏運動、不健康飲食習慣密切相關，另體育署「運動現況調查」指出，多數民眾雖有運動意願，卻因生活繁忙、壓力大而難以持之以恆。

雲林縣衛生局長曾春美表示，體育署調查顯示，雲林縣18至64歲民眾中，身體質量指數（BMI）過重及肥胖比率逾43%，高於全國平均40%。另根據研究，日走7000步能降低罹患任何原因死亡及患病風險，包括心血管疾病死亡率降低47%等。

為此，縣府結合「雲林幣扭一下2.0」APP推出健康生活挑戰賽活動，自動記錄每日步數，其中每日7000步挑戰，活動期間為9月10日起至11月8日，參加者每月累積21天達成門檻，即可參加抽獎，獎品有iPhone、Apple Watch等。

另「揪團減重挑戰」，開放BMI在24以上、年齡18至64歲、非於懷孕期間且居住於雲林縣的民眾組隊參加，每隊3人，第一名每人可得獎金3000元。有意參加民眾可搜尋並下載「雲林幣扭一下2.0」APP，點選「決戰BMI 要你走7000」活動頁面即可報名。

