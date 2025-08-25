自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》挑對南瓜料理更對味！ 補給纖維火鍋、甜點兩相宜

2025/08/25 06:28

農糧署分享，西洋南瓜肉質細、水分少，因質地較粉嫩、烹調時易破碎，適合製作派、蛋糕、濃湯等，此外，也適合做南瓜泥或南瓜醬；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署分享，西洋南瓜肉質細、水分少，因質地較粉嫩、烹調時易破碎，適合製作派、蛋糕、濃湯等，此外，也適合做南瓜泥或南瓜醬；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值產季的南瓜不僅富含鉀、β-胡蘿蔔素等營養素，料理方式也多元。農糧署分享，台灣生產的南瓜主要可分為「中國南瓜」和「西洋南瓜」兩大類，中國南瓜肉質粗、水分多，適合煮火鍋等料理；西洋南瓜肉質細、水分少，則是製作派或蛋糕的好食材；尤其改良後的南瓜皮薄，富含膳食纖維，可直接切塊烹調，只要選對品種，便能品嘗到產季正當時的對味好料理。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，口感鬆軟香甜的南瓜，是營養又美味的料理好選擇，台灣全年皆可生產，其中又以3-11月為盛產期。依不同型態及特色，台灣生產的南瓜，主要可分為「中國南瓜」和「西洋南瓜」兩大類，適合的料理也各不同。

口感、風味2料理大不同

中國南瓜：為台灣主要生產種類，肉質較粗、水分較多，由於烹調時果肉較能維持完整，所以適合製作著重「口感」的料理，如：炒菜、炒米粉、做南瓜粥或南瓜餅，也常用於火鍋、甜湯等。

西洋南瓜：肉質細緻，水分較少，因質地較粉嫩、烹調時較容易破碎，所以適合製作著重「風味」的料理，如：濃湯、烘烤、派或蛋糕，此外，也適合做南瓜泥或南瓜醬。

農糧署指出，中國南瓜為台灣主要生產種類，肉質粗、水分多，烹調時果肉較能維持完整，適合料理火鍋、炒米粉、做南瓜粥或南瓜餅等。（資料照）

農糧署指出，中國南瓜為台灣主要生產種類，肉質粗、水分多，烹調時果肉較能維持完整，適合料理火鍋、炒米粉、做南瓜粥或南瓜餅等。（資料照）

聰明挑選南瓜3撇步

另，農糧署也曾於臉書發文說明挑選南瓜3撇步，包括：

看外型：果實外型端正、堅實飽滿、果蒂完整無病蟲害、成熟時果梗木質化呈黄褐色。

摸表面：表皮乾燥帶有果粉，用手指按壓表皮不留痕跡，瓜稜愈深、瓜瓣愈鼓，代表南瓜愈成熟。

聞味道：成熟的南瓜有清香氣味，採收南瓜需等果梗木質化後，口感最佳；綠色果梗的南瓜仍未成熟，不僅不好吃，放久了也不會變甜。

農糧署提醒，選擇「成熟」的南瓜，是挑選的重要關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中