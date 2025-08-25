健康網》挑對南瓜料理更對味！ 補給纖維火鍋、甜點兩相宜

農糧署分享，西洋南瓜肉質細、水分少，因質地較粉嫩、烹調時易破碎，適合製作派、蛋糕、濃湯等，此外，也適合做南瓜泥或南瓜醬；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕正值產季的南瓜不僅富含鉀、β-胡蘿蔔素等營養素，料理方式也多元。農糧署分享，台灣生產的南瓜主要可分為「中國南瓜」和「西洋南瓜」兩大類，中國南瓜肉質粗、水分多，適合煮火鍋等料理；西洋南瓜肉質細、水分少，則是製作派或蛋糕的好食材；尤其改良後的南瓜皮薄，富含膳食纖維，可直接切塊烹調，只要選對品種，便能品嘗到產季正當時的對味好料理。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，口感鬆軟香甜的南瓜，是營養又美味的料理好選擇，台灣全年皆可生產，其中又以3-11月為盛產期。依不同型態及特色，台灣生產的南瓜，主要可分為「中國南瓜」和「西洋南瓜」兩大類，適合的料理也各不同。

口感、風味2料理大不同

●中國南瓜：為台灣主要生產種類，肉質較粗、水分較多，由於烹調時果肉較能維持完整，所以適合製作著重「口感」的料理，如：炒菜、炒米粉、做南瓜粥或南瓜餅，也常用於火鍋、甜湯等。

●西洋南瓜：肉質細緻，水分較少，因質地較粉嫩、烹調時較容易破碎，所以適合製作著重「風味」的料理，如：濃湯、烘烤、派或蛋糕，此外，也適合做南瓜泥或南瓜醬。

農糧署指出，中國南瓜為台灣主要生產種類，肉質粗、水分多，烹調時果肉較能維持完整，適合料理火鍋、炒米粉、做南瓜粥或南瓜餅等。（資料照）

聰明挑選南瓜3撇步

另，農糧署也曾於臉書發文說明挑選南瓜3撇步，包括：

●看外型：果實外型端正、堅實飽滿、果蒂完整無病蟲害、成熟時果梗木質化呈黄褐色。

●摸表面：表皮乾燥帶有果粉，用手指按壓表皮不留痕跡，瓜稜愈深、瓜瓣愈鼓，代表南瓜愈成熟。

●聞味道：成熟的南瓜有清香氣味，採收南瓜需等果梗木質化後，口感最佳；綠色果梗的南瓜仍未成熟，不僅不好吃，放久了也不會變甜。

農糧署提醒，選擇「成熟」的南瓜，是挑選的重要關鍵。

