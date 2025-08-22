自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

台南病媒蚊陽性率暴增77％ 中西區等4區防疫拉警報

2025/08/22 12:40

南市衛生局提醒民眾在風災過後，一定要仔細清除積水容器，以免引發疫情。（南市衛生局提供）

南市衛生局提醒民眾在風災過後,一定要仔細清除積水容器,以免引發疫情。(南市衛生局提供)

〔記者蔡文居／台南報導〕7月至今接連颱風及豪雨，台南市造成部分區域積水成災；雨停後轉變為高溫炎熱氣候，最適合病媒蚊生長，大雨過後病媒蚊陽性率大增約77％。台南市長黃偉哲今天提醒防疫團隊落實傳染病和病媒蚊防治，守護民眾安全與健康。

根據南市病媒蚊誘卵桶監測結果，第33週平均陽性率42.71％，其中以仁德區、安平區、安南區及中西區蚊媒指數偏高，不容輕忽；第33週平均陽性率 40％以上達150里陽性率，平均陽性率 60％ 以上或卵粒數 500 粒以上已達43里次，統計今年第1至33週誘卵桶共捕獲消滅總卵粒數57萬9131粒。

比較前一週第32週平均陽性率24.14％，第33週平均陽性率42.71％，激增約77％。其中，仁德區、安平區、安南區蚊媒指數持續偏高。

南市衛生局長李翠鳳表示，台灣的登革熱主要是由埃及斑蚊或白線斑蚊為傳播媒介，其中埃及斑蚊多以人工容器，如儲水槽、空瓶、花瓶、廢輪胎的積水為孳生地；白線斑蚊則喜好於竹筒、樹洞等積水處孳生，成蚊棲息於室外。無論屋內或室外，只要是容易積水的地方，都是登革熱病媒蚊孳生的場所，民眾在風災過後，一定要仔細清除積水容器，並做好個人防護和環境衛生。

