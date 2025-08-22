限制級
健康網》運動後尿液變「可樂色」？ 醫揭恐怖真相：小心腎臟被塞爆
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕運動後出現「可樂尿」千萬別輕忽！台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊提醒，這可能不是單純的脫水現象，而是危險的「橫紋肌溶解症」。若運動後發現尿液顏色又黑又少，務必盡快就醫檢查，若未及時就醫，嚴重甚至可能導致急性腎衰竭。
王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」指出，許多人在進行高強度訓練後，驚覺尿液顏色變深，「怎麼變得像可樂？」送醫檢查才發現，是因為肌肉被「操爆」了。
所謂橫紋肌溶解，就是肌肉細胞壞死，釋放出肌紅蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶（CK）、鉀、磷等物質，沖進腎臟後把腎小管「塞爆」，嚴重時會演變成急性腎衰竭。
橫紋肌溶解常見誘因
●極端運動（最常見）。
●外傷、壓傷。
●藥物或毒品。
●感染、代謝異常。
典型症狀
●尿液變「可樂色」或深褐色。
●尿量減少。
●肌肉痠痛、腫脹，嚴重時甚至無力。
王婷翊強調，若運動後發現尿液顏色又黑又少，務必盡快就醫檢查，千萬不要拖延，以免造成腎臟嚴重受損。
