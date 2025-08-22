健康網》運動後尿液變「可樂色」？ 醫揭恐怖真相：小心腎臟被塞爆

尿液顏色變深像可樂，務必盡快就醫檢查；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動後出現「可樂尿」千萬別輕忽！台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊提醒，這可能不是單純的脫水現象，而是危險的「橫紋肌溶解症」。若運動後發現尿液顏色又黑又少，務必盡快就醫檢查，若未及時就醫，嚴重甚至可能導致急性腎衰竭。

王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」指出，許多人在進行高強度訓練後，驚覺尿液顏色變深，「怎麼變得像可樂？」送醫檢查才發現，是因為肌肉被「操爆」了。

所謂橫紋肌溶解，就是肌肉細胞壞死，釋放出肌紅蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶（CK）、鉀、磷等物質，沖進腎臟後把腎小管「塞爆」，嚴重時會演變成急性腎衰竭。

尿量減少同樣也要警惕橫紋肌溶解症；圖為情境照。（圖取自freepik）

橫紋肌溶解常見誘因

●極端運動（最常見）。

●外傷、壓傷。

●藥物或毒品。

●感染、代謝異常。

典型症狀

●尿液變「可樂色」或深褐色。

●尿量減少。

●肌肉痠痛、腫脹，嚴重時甚至無力。

王婷翊強調，若運動後發現尿液顏色又黑又少，務必盡快就醫檢查，千萬不要拖延，以免造成腎臟嚴重受損。

