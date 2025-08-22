自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》苦瓜丸暖心湯食譜！ 比蘋果、番茄維C更高

2025/08/22 18:25

苦瓜丸湯簡單3步驟就能上桌。（圖擷取自林本庭臉書）

苦瓜丸湯簡單3步驟就能上桌。（圖擷取自林本庭臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃苦瓜嗎？有些人喜歡它的獨特味道，但有人卻討厭，而中醫師林本庭近日在臉書專頁「林本庭 中醫師」分享一道「苦瓜丸湯」食譜，讓民眾換換口味，而且只要簡單的3步驟就能上桌，既暖胃又養生，在家也能煮一鍋香氣四溢的湯品。尤其苦瓜維生素C含量驚人，是番茄的7倍、蘋果的17倍；性味寒涼，也非常適合燜煮或做成湯品。

林本庭表示，將苦瓜去籽切片，搭配豬肉餡、蔥末、豆腐拌勻後捏成丸子塞進苦瓜片，再加鹽、醬油調味，入鍋煮至瓜軟肉熟即可。若擔心苦瓜太「冷」，可以加入薑絲同煮，最後灑上芹菜珠點綴，清香爽口又暖身。

苦瓜維生素C含量驚人，是番茄的7倍、蘋果的17倍。（圖擷取自林本庭臉書）

苦瓜維生素C含量驚人，是番茄的7倍、蘋果的17倍。（圖擷取自林本庭臉書）

農業部也指出，苦瓜富含蛋白質、澱粉、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、核黃素及維生素C等多種營養，其中維生素C含量驚人，是番茄的7倍、蘋果的17倍，堪稱「營養寶庫」。選購時可留意表面突點的細緻度，「越細，苦味越濃」。

苦瓜性味寒涼，非常適合燜煮或做成湯品，除了苦瓜丸湯，不少人也愛用苦瓜搭配魚頭、鹹蛋等料理，變化出更多元的美味。只要掌握正確料理與保存方式，就能既享受苦瓜的獨特風味，也吸收滿滿營養。

至於腸胃不好能不能吃？林本庭強調，只要有蒸或煮過，基本上沒有大礙。

