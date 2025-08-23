健康網》鷹嘴豆不是豆類 減醣必吃！營養師揭2吃法

鷹嘴豆能同時提供蛋白質、纖維與能量，是「好澱粉」的代表；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為「鷹嘴豆」是豆類嗎？其實大錯特錯！營養師林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」指出，鷹嘴豆其實是六大類食物中的「全榖雜糧類」，而非與黃豆同屬的「豆魚蛋肉類」。雖然分類不同，但鷹嘴豆的營養價值驚人，被譽為「減醣好澱粉」，更是低醣飲食族的心頭好。除了代替澱粉，還能用咖哩粉與毛豆仁、紅黃甜椒一起快炒，營養美味。

鷹嘴豆的營養秘密

原產於土耳其、又名雞豆、埃及豆，在台灣被稱為「雪蓮子」的鷹嘴豆，近年在地中海、中東、印度料理中十分常見。林俐岑表示，鷹嘴豆的蛋白質含量高達19-20%，不僅超越許多穀類，甚至擁有「完全蛋白質」的胺基酸組成，還富含膳食纖維，是健康飲食中的營養寶藏。

舉例來說，與糙米、紅藜等非精製穀物相比，鷹嘴豆的營養更全面，能同時提供蛋白質、纖維與能量，是「好澱粉」的代表。對於正在執行減醣生活的人來說，鷹嘴豆無疑是最佳選擇。

除了直接取代白飯，鷹嘴豆還能搭配咖哩燉煮，甚至可以和毛豆仁、紅黃甜椒一起快炒。（圖擷取自林俐岑臉書）

電鍋一鍵完成料理

想把鷹嘴豆加入日常餐桌，其實一點都不難。林俐岑建議，購買乾豆需先泡水至少4小時，甚至冷藏浸泡一夜，才能讓豆子充分膨脹。烹煮時只要將水量稍微蓋過鷹嘴豆，電鍋外鍋加一米杯水，按下開關，等電鍋跳起來就能吃。

除了直接取代白飯，鷹嘴豆還能搭配咖哩燉煮，甚至可以和毛豆仁、紅黃甜椒一起快炒，再撒上咖哩粉、薑黃粉與黑胡椒粒，營養又繽紛。值得一提的是，薑黃素在油脂與黑胡椒的加持下，吸收效果更好，讓這道蔬食料理兼具美味與健康。不論是減醣、健身，還是想為餐桌添點變化，鷹嘴豆絕對是「低調卻強大」的好食材！

