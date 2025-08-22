限制級
暑假快結束！開學收心攻略家長必讀
〔記者彭健禮／苗栗報導〕暑假進入尾聲，父母們也將開始幫助孩子收心。苗栗縣大千醫療南勢醫院兒童及青少年心智科醫師林岱岳建議家長，可從生理調節及心理準備2層面著手；對於小一新生入學，則可著重認知發展考量和社交適應支持，協助孩子輕鬆面對開學，及早適應新環境。
林岱岳指出，暑假孩子常見的問題是作息紊亂，建議開學前一至兩週開始調整作息，每天提早15至30分鐘就寢與起床，讓生理時鐘逐步恢復。規律飲食同樣重要，應固定三餐、減少零食，並透過適度運動增加活動量，幫助夜間入睡。
心理層面上，家長可透過幾個方法協助孩子收心：首先，營造對新學期的期待感，與孩子討論將見到的同學與新知識；其次，安排拼圖、閱讀等靜態活動，幫助專注力回到學習狀態；最後，理解孩子可能出現的不安，並給予情緒支持與鼓勵。
對於小一新生而言，在環境、學習方式與作息上皆大不同。林岱岳說，6至7歲是兒童從具體操作思維邁向抽象思維的關鍵期，需要特別注意認知與社交適應。他建議家長可引導孩子從遊戲導向逐步過渡到學習導向，但仍保留趣味性；同時練習延長專注時間，並幫助孩子理解與遵守校園規範。
人際互動上，家長可提前教導基本社交技巧，如打招呼、合作與分享；生活能力上，則鼓勵孩子練習自己整理書包或綁鞋帶，培養獨立性。此外，也要讓孩子學習適當表達情感，並面對挫折時有正確的調適方式。
為協助孩子順利度過適應期，林岱岳提出四項原則：
一、提前熟悉校園環境，減少陌生感。
二、建立符合上學需求的新作息，最好能提前1個月開始調整。
三、家長與學校保持良好溝通，掌握孩子在校狀況。
四、耐心陪伴，通常適應需要2到4週時間。
