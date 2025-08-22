自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》吃完海鮮皮膚出疹、臉泛紅？ 小心組織胺中毒來找碴

2025/08/22 11:37

食藥署說，組織胺可能少量存在於海鮮等食品中，特別像是鮪魚等魚種常溫下放置太久，組織胺含量會驟增，高溫烹調也無法去除，中毒風險更難察覺；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署說，組織胺可能少量存在於海鮮等食品中，特別像是鮪魚等魚種常溫下放置太久，組織胺含量會驟增，高溫烹調也無法去除，中毒風險更難察覺；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否曾經大啖海鮮後，出現臉部或口腔泛紅、腫脹，皮膚搔癢、紅腫，甚至出現蕁麻疹等類似急性過敏的症狀？若您不是本身對食物過敏，那麼，您可能是吃下含「組織胺」的食品而導致食品中毒。

組織胺怎麼來？

組織胺原本就可能少量存在於海鮮、煙燻肉品或發酵食品中，但若保存不當時，其中的組胺酸（Histidine）會被微生物分解，轉化為大量組織胺。特別像是鯖魚、鮪魚、鰹魚等富含組胺酸的魚種，在常溫下放置太久，組織胺含量就會快速上升。更麻煩的是，組織胺無色無味，無法透過外觀或氣味辨識，即使高溫烹調也無法去除，再加上各種的調味下，組織胺中毒的風險可能更難察覺。

組織胺中毒的症狀通常在食用後數分鐘到4個小時內發作，常見反應包含：臉部與口腔泛紅、皮膚搔癢、蕁麻疹、噁心嘔吐、腹痛腹瀉、呼吸困難或臉麻等神經系統症狀，這些症狀與食物過敏類似，但與體質是否過敏無關，民眾應特別注意。

食藥署指出，組織胺中毒常見反應如臉部與口腔泛紅、皮膚搔癢、蕁麻疹等神經系統症狀，與食物過敏類似，但與體質無關，應特別注意；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署指出，組織胺中毒常見反應如臉部與口腔泛紅、皮膚搔癢、蕁麻疹等神經系統症狀，與食物過敏類似，但與體質無關，應特別注意；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署表示，預防勝於治療，避免魚肉產生組織胺，記得選購新鮮且品質優良的海鮮產品及低溫保存，並牢記以下原則：

1.魚類捕獲後，應於良好衛生條件下迅速冷藏及冷凍。

2.食品業者在加工時，應使用新鮮的原料，並在低溫條件下處理。

3.購買魚類後儘速食用；若無法立即烹調，應以冷藏或冷凍方式保存。

4.解凍時以低溫方式進行（如放冷藏室），避免反覆退冰再冷凍。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1040期

