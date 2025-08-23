自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》皇宮菜高鈣高鐵營養滿分 1體質要適量

2025/08/23 07:27

北農提到，皇宮菜葉片厚實，口感滑嫩，帶有特殊黏液纖維，含鈣、鐵、維生素A、C及多醣體，是營養滿滿的當令蔬菜。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「皇宮菜」學名叫落葵，名字高雅，但其實是日常餐桌上常見的平民好菜。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」指出，皇宮菜大致上可分為小葉（莖葉呈綠色）及大葉（葉綠色、莖呈紫紅色）兩種，正值夏季盛產。因為耐熱、耐病蟲害，幾乎不需農藥，吃起來更加安心。

北農提到，皇宮菜葉片厚實，口感滑嫩，帶有特殊黏液纖維，含鈣、鐵、維生素A、C及多醣體，是營養滿滿的當令蔬菜。但皇宮菜含草酸較高，若有腎結石體質，建議適量食用喔！

料理小撇步

北農表示，很多人對皇宮菜的「土味」卻步，其實只要加入薑、蒜和麻油，就能去除異味，留下清爽香氣，讓大人小孩都喜歡。也推薦，1道麻油薑蒜炒皇宮菜供民眾參考。

材料：皇宮菜500克、薑絲20克、蒜片3瓣、麻油1大匙、食用油1小匙、米酒1大匙、鹽1/2茶匙、水150cc（可加枸杞增色）

作法

1.洗淨去除硬梗，不需汆燙，保留營養。

2.先以食用油爆香薑絲、蒜片。

3.放入皇宮菜，加水悶煮1-2分鐘去土味。

4.大火快炒，調入米酒、鹽，起鍋前淋上麻油即可。

北農補充，這道料理滑嫩清香、營養滿分，10分鐘就能端上桌，是忙碌家庭的好幫手！

