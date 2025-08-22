健康網》臉上痘痘是失衡警訊！中醫：鼻上痘代表這

不少人飽受臉部的痘痘困擾，中醫師賴信甫認為，臉上的痘痘代表身體失衡，甚至長的部位與體內狀況有相關；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長痘痘不美觀，有時還會有痛感，相當困擾。中醫師賴信甫說明，許多人以為痘痘是青春期的專利，但其實門診常看到不少四五十歲的朋友還是會冒痘，年輕時還沒有這麼多青春痘；實際上，痘痘其實是身體內部失衡的警訊。

賴信甫在臉書粉專「賴信甫中醫師．幸福減重室」說明，痘痘不只是皮膚的問題，更是身體內部失衡的警訊。中醫認為：「內在調理」才是關鍵，讓體質穩了、代謝順了，痘痘自然不找你麻煩。

賴信甫表示，飲食不當，是最容易忽略的痘痘幫兇！以下三類食物，如果你常吃，可能要小心：

●高糖高油加工品：蛋糕、麵包、餅乾，都是高熱量、低營養，吃多不只胖，還會誘發痘痘。

●燥熱上火食物：辣椒、咖哩、麻油、堅果、肉鬆這類辛香重口味，還有荔枝、芒果、榴槤等燥熱水果，吃太多會「內熱上火」，痘痘就來了。

●奶製品：像牛奶、乳清蛋白，可能會刺激皮脂腺分泌，讓毛孔塞住、爆痘機率上升。

賴信甫提醒，以上這些不是完全不能吃，而是要適量、爆痘期不能吃。

賴信甫說明，痘痘位置反映臟腑警訊：

●額頭、眉間：心肝火旺型

壓力大、煩躁易怒，容易焦慮緊張，難入睡、睡眠品質差，是不是常出現在你身上？這類痘痘多半長在額頭或眉間，是「心肝火旺」的表現。賴信甫提出建議：

●按摩太衝穴：腳背大拇指與二趾間凹陷處，按到痠痠的表示壓力找到了出口！

●多做有氧運動：像是慢跑、游泳、跳繩，有助於釋放壓力，火氣也會跟著降下來。

●鼻子、臉頰：胃火旺盛型

特別愛吃重口味？炸雞、燒烤、麻辣鍋、含糖手搖飲、零食不離手？賴信甫表示，這種飲食習慣最容易讓胃火旺，痘痘就愛長在鼻子和臉頰。賴信甫建議少吃加工食品，多吃「原型」食物，少糖也很重要；多吃膳食纖維，高纖維幫助排便，毒素不累積，少吃甜水果。

推薦茶飲：山楂2錢＋蒲公英2錢＋陳皮2錢＋決明子1錢，加水1000c.c.煮開後冷卻飲用，清胃火又幫助消化。

●下巴、頸部：內分泌失調型

常在這部位冒痘的朋友，可能跟婦科疾病或泌尿道感染有關，例如多囊性卵巢、經期不規則、痛經，或是長期壓力造成的內分泌失調。建議：

●少吃奶製品、冰品：奶製品會造成體內代謝廢物堆積，寒涼食物則會讓體內循環變差。

●熱敷關元穴：關元穴在肚臍正下方約四指寬的地方，熱敷可促進骨盆腔（包含子宮及卵巢）的血液循環。

賴信甫表示，痘痘不是皮膚的反叛，而是身體的求救訊號。別再一味只靠擦藥、洗面乳，中醫調理，從體內找回平衡，才是解決痘痘的根本之道。

中醫師賴信甫表示，臉上痘痘的位置通常與體內健康有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

