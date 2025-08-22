健康網》在校乖巧家裡小霸王？ 心理師教3步驟化解衝突

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提醒，遇到此情形應避免捲入小孩情緒、接納小孩情緒或冷處理、分享彼此感受；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕小孩有在校模範生，在家小霸王的問題嗎？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享1個自己的個案，兒童團體下課後的親職討論時間，媽媽驚訝地說：「老師，你剛剛講的那個孩子真的是我兒子嗎？在家裡他可不是這樣啊！」他提醒，遇到此情形應避免捲入小孩情緒、接納小孩情緒或冷處理、分享彼此感受。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，在課堂裡，自己看到的是：積極完成任務、主動幫忙、被干擾時也能冷靜表達；但在家，家長卻形容他是「脾氣很壞的小霸王」，大吼大叫、吵架、頂嘴樣樣來。甚至第一次諮商前，家長總會先把「惡名昭彰」的行為清單報一輪，好像見到本人前就要先打預防針。

但當孩子真的出現在他面前時，卻是另一個模樣。「老師，我可以玩這個嗎？」、「老師，我來幫你收！」這樣的反差，常讓父母困惑：「怎麼在外面一切都好好的，回到家就完全不同？」

黃閎新表示，大人不也常常如此嗎？在職場上努力維持專業與冷靜的形象，一整天撐著笑容，忍下委屈，回到家卻只想徹底放鬆。於是當有人提醒「倒垃圾、洗碗、收衣服」，情緒很容易瞬間爆炸。孩子也一樣，只是換成了「寫作業、快去洗澡、收玩具」。如果今天在學校太累，或是被誤解、發生衝突，他們更容易在家一觸即發。

黃閎新提醒，如果有餘力，嘗試接納並點出孩子的情緒；如果太累，也可以先暫時冷處理。（圖取自freepik）

黃閎新提到，自己印象最深刻的一句話，來自1個孩子：「我在學校都要忍著不生氣，很累耶！」這份直白，比任何分析都更能說明他們的矛盾。那麼，當孩子在家「卸下偽裝」時，父母可以怎麼做？

1.先別讓自己的心情捲入孩子的脾氣，以免火上加油。

2.如果有餘力，嘗試接納並點出孩子的情緒；如果太累，也可以先暫時冷處理。

3.等孩子心平氣和之後，再用溫和的語氣分享「我被你轟炸時的感受」，讓彼此有機會理解對方的不舒服。

孩子在外努力維持形象，回到家反而爆炸，並不是「壞」，而是因為他們知道家是最安全的地方。對父母而言，這雖然辛苦，卻也代表：孩子願意在家裡放下防備，展現最真實的自己。

