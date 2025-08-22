自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》在校乖巧家裡小霸王？ 心理師教3步驟化解衝突

2025/08/22 09:11

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提醒，遇到此情形應避免捲入小孩情緒、接納小孩情緒或冷處理、分享彼此感受；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提醒，遇到此情形應避免捲入小孩情緒、接納小孩情緒或冷處理、分享彼此感受；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小孩有在校模範生，在家小霸王的問題嗎？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享1個自己的個案，兒童團體下課後的親職討論時間，媽媽驚訝地說：「老師，你剛剛講的那個孩子真的是我兒子嗎？在家裡他可不是這樣啊！」他提醒，遇到此情形應避免捲入小孩情緒、接納小孩情緒或冷處理、分享彼此感受。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，在課堂裡，自己看到的是：積極完成任務、主動幫忙、被干擾時也能冷靜表達；但在家，家長卻形容他是「脾氣很壞的小霸王」，大吼大叫、吵架、頂嘴樣樣來。甚至第一次諮商前，家長總會先把「惡名昭彰」的行為清單報一輪，好像見到本人前就要先打預防針。

但當孩子真的出現在他面前時，卻是另一個模樣。「老師，我可以玩這個嗎？」、「老師，我來幫你收！」這樣的反差，常讓父母困惑：「怎麼在外面一切都好好的，回到家就完全不同？」

黃閎新表示，大人不也常常如此嗎？在職場上努力維持專業與冷靜的形象，一整天撐著笑容，忍下委屈，回到家卻只想徹底放鬆。於是當有人提醒「倒垃圾、洗碗、收衣服」，情緒很容易瞬間爆炸。孩子也一樣，只是換成了「寫作業、快去洗澡、收玩具」。如果今天在學校太累，或是被誤解、發生衝突，他們更容易在家一觸即發。

黃閎新提醒，如果有餘力，嘗試接納並點出孩子的情緒；如果太累，也可以先暫時冷處理。（圖取自freepik）

黃閎新提醒，如果有餘力，嘗試接納並點出孩子的情緒；如果太累，也可以先暫時冷處理。（圖取自freepik）

黃閎新提到，自己印象最深刻的一句話，來自1個孩子：「我在學校都要忍著不生氣，很累耶！」這份直白，比任何分析都更能說明他們的矛盾。那麼，當孩子在家「卸下偽裝」時，父母可以怎麼做？

1.先別讓自己的心情捲入孩子的脾氣，以免火上加油。

2.如果有餘力，嘗試接納並點出孩子的情緒；如果太累，也可以先暫時冷處理。

3.等孩子心平氣和之後，再用溫和的語氣分享「我被你轟炸時的感受」，讓彼此有機會理解對方的不舒服。

孩子在外努力維持形象，回到家反而爆炸，並不是「壞」，而是因為他們知道家是最安全的地方。對父母而言，這雖然辛苦，卻也代表：孩子願意在家裡放下防備，展現最真實的自己。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中