健康網》痛風不要來 醫解3元凶：遠離酒精、炸物

〔健康頻道／綜合報導〕讓你痛到跳起來的「痛風」，時時困擾著你嗎？過去不少人認為冬季好發痛風，但實際上夏季也有可能發生！嘉樂診所醫師曾嵩智說明，夏天也可能發生痛風，須慎防3大元凶以及4大地雷食物。

曾嵩智在粉專「嘉樂家醫診所」說明痛風不是冬天才會來，夏天也很危險！曾嵩智說明，痛風的發生通常與下列原因有關：

●水分攝入少：炎熱流汗多卻沒補夠水，尿酸濃度飆高。

●飲料與酒精：冰啤酒、手搖飲含糖或酒精，讓尿酸快速生成。

●冷氣房久坐：口渴感下降、水喝更少，尿酸代謝變慢。

痛風患者4大飲食地雷

●高普林食物：海鮮、內臟、火鍋湯、濃肉湯。

●含糖飲料：果糖代謝會大量生成尿酸。

●高脂食物：炸物、甜點、汽水會阻礙尿酸排出。

●酒精：尤其是啤酒，利尿＋酒精作用最易誘發痛風。

預防痛風的小秘訣

●每天喝夠水：每天水量＝體重（kg）×30～40c.c.；痛風患者再多500～1000c.c.

●均衡飲食：少吃高普林與高果糖食物

●適度運動：避免劇烈運動與快速減重

●聰明納涼：冷氣風扇別直吹關節

最後曾嵩智提醒：日常養成好習慣，比吃藥更能遠離痛風！這個夏天，記得多喝水、少冰飲、少啤酒，關節才不會突然「痛到跳起來」。

