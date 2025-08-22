健康網》別人的飯比較香？ 營養師揭心理＋生理真相

營養師高敏敏指出，如果長期吃同樣的菜色，味蕾會疲乏，更容易有此現象，而且會導致飲食失衡、消化不良，甚至養成暴食習慣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明自己碗裡的菜色不差，卻總覺得「別人的飯比較香」？營養師高敏敏於臉書專頁提醒，這不只是心理作祟，更與生理反應有關。從選擇疲勞、後悔心態到味覺飽和、視覺嗅覺的刺激，都可能讓我們錯覺別人的餐點更誘人。而如果長期吃同樣的菜色，味蕾會疲乏，更容易有此現象，而且會導致飲食失衡、消化不良，甚至養成暴食習慣。

高敏敏從心理與生理層面解析「別人的飯比較香」心態。

心理層面

●選擇疲勞效應：自己想半天才點的餐 端上桌卻失去「新鮮感」，反而覺得別人的比較好吃。

●後悔理論：「早知道我也點那個就好了…」，這種遺憾會讓我們自動美化別人的餐點。

●禁止＝更想要：越是不能擁有，越容易放大想像那個美味，別人的那份自然更香！

●共感作用：看著對方吃得津津有味，我們大腦也會產生「好像真的很好吃」的感受。

生理層面

●味覺飽和：同種味道咀嚼太久，大腦的味覺接受器漸漸遲鈍；看到別人不同風味的餐點，大腦會重新被刺激，產生「比較香」的錯覺。

●視覺與氣味引導：別人餐點色彩繽紛、熱氣撲鼻的樣子，讓你會覺得那「一定更好吃」。

營養師高敏敏指出，別人餐點色彩繽紛、熱氣撲鼻的樣子，讓你會覺得那「一定更好吃」。示意圖；（圖取自freepik）

健康問題要注意

1.長期易營養失衡：常吃同樣的菜色，味蕾會疲乏，自然覺得別人的比較香。長期下來易出現營養攝取太單一的狀況，如蛋白質、蔬菜、油脂攝取失衡。

2.消化不良：羨慕別人的同時吃自己的，會讓腸胃動能下降；情緒焦躁還可能導致吃太快、咀嚼不足、腸胃不適。

3.營養建議：練習「正念進食」，吃飯前先觀察食物顏色、香氣、口感，每口咀嚼15–20下，有助飽足也幫助吸收！

4.暴食行為：常對正餐有「吃膩了」的感覺，會亂吃零食或暴食其它高熱量食物。

高敏敏建議，一週至少安排一次「新菜色」或「不同料理手法」，像是蒸改炒、燉改涼拌，喚醒味覺、豐富營養密度；每餐試著搭配3～5種顏色的天然食材，配色刺激食慾，也提升營養密度。

紅：番茄、紅甜椒。

橙：胡蘿蔔、南瓜。

黃：玉米、黃椒。

綠：菠菜、花椰菜。

紫：茄子、紫高麗菜。

白：杏鮑菇、洋蔥。

高敏敏提到，這樣不只視覺豐富、味蕾滿足，也能自然補齊更多維生素與植化素，減少健康風險！看懂了心理與生理的原因，就能更有意識地吃得營養、吃得滿足。一餐一飯看似日常，其實藏著健康密碼，一起把「吃飯」變成療癒又滿足的事吧！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

