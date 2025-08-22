自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》別人的飯比較香？ 營養師揭心理＋生理真相

2025/08/22 17:36

營養師高敏敏指出，如果長期吃同樣的菜色，味蕾會疲乏，更容易有此現象，而且會導致飲食失衡、消化不良，甚至養成暴食習慣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，如果長期吃同樣的菜色，味蕾會疲乏，更容易有此現象，而且會導致飲食失衡、消化不良，甚至養成暴食習慣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明自己碗裡的菜色不差，卻總覺得「別人的飯比較香」？營養師高敏敏於臉書專頁提醒，這不只是心理作祟，更與生理反應有關。從選擇疲勞、後悔心態到味覺飽和、視覺嗅覺的刺激，都可能讓我們錯覺別人的餐點更誘人。而如果長期吃同樣的菜色，味蕾會疲乏，更容易有此現象，而且會導致飲食失衡、消化不良，甚至養成暴食習慣。

高敏敏從心理與生理層面解析「別人的飯比較香」心態。

心理層面

選擇疲勞效應：自己想半天才點的餐 端上桌卻失去「新鮮感」，反而覺得別人的比較好吃。

後悔理論：「早知道我也點那個就好了…」，這種遺憾會讓我們自動美化別人的餐點。

禁止＝更想要：越是不能擁有，越容易放大想像那個美味，別人的那份自然更香！

共感作用：看著對方吃得津津有味，我們大腦也會產生「好像真的很好吃」的感受。

生理層面

味覺飽和：同種味道咀嚼太久，大腦的味覺接受器漸漸遲鈍；看到別人不同風味的餐點，大腦會重新被刺激，產生「比較香」的錯覺。

視覺與氣味引導：別人餐點色彩繽紛、熱氣撲鼻的樣子，讓你會覺得那「一定更好吃」。

營養師高敏敏指出，別人餐點色彩繽紛、熱氣撲鼻的樣子，讓你會覺得那「一定更好吃」。示意圖；（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，別人餐點色彩繽紛、熱氣撲鼻的樣子，讓你會覺得那「一定更好吃」。示意圖；（圖取自freepik）

健康問題要注意

1.長期易營養失衡：常吃同樣的菜色，味蕾會疲乏，自然覺得別人的比較香。長期下來易出現營養攝取太單一的狀況，如蛋白質、蔬菜、油脂攝取失衡。

2.消化不良：羨慕別人的同時吃自己的，會讓腸胃動能下降；情緒焦躁還可能導致吃太快、咀嚼不足、腸胃不適。

3.營養建議：練習「正念進食」，吃飯前先觀察食物顏色、香氣、口感，每口咀嚼15–20下，有助飽足也幫助吸收！

4.暴食行為：常對正餐有「吃膩了」的感覺，會亂吃零食或暴食其它高熱量食物。

高敏敏建議，一週至少安排一次「新菜色」或「不同料理手法」，像是蒸改炒、燉改涼拌，喚醒味覺、豐富營養密度；每餐試著搭配3～5種顏色的天然食材，配色刺激食慾，也提升營養密度。

紅：番茄、紅甜椒。

橙：胡蘿蔔、南瓜。

黃：玉米、黃椒。

綠：菠菜、花椰菜。

紫：茄子、紫高麗菜。

白：杏鮑菇、洋蔥。

高敏敏提到，這樣不只視覺豐富、味蕾滿足，也能自然補齊更多維生素與植化素，減少健康風險！看懂了心理與生理的原因，就能更有意識地吃得營養、吃得滿足。一餐一飯看似日常，其實藏著健康密碼，一起把「吃飯」變成療癒又滿足的事吧！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中