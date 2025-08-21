自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

搭機「1動作」會提高血栓風險？ 英國治療師分享簡易舒緩方式

2025/08/21 20:04

來英國物理治療師提出警告，如果民眾在搭機時翹腳，會阻礙血液循環，並大幅提升「深層靜脈栓塞（DVT）」的風險。示意圖。（資料照，歐新社）

來英國物理治療師提出警告，如果民眾在搭機時翹腳，會阻礙血液循環，並大幅提升「深層靜脈栓塞（DVT）」的風險。示意圖。（資料照，歐新社）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人習慣坐下後做出「翹腳」動作，然而這種常見的不良姿勢，容易導致身體出現各種健康傷害。近來英國AXA Health的物理治療師湯林森（Bethany Tomlinson）提出警告，如果在搭機時翹腳，會阻礙血液循環，並大幅提升「深層靜脈栓塞（DVT）」的風險。

綜合外媒《Daily mail》報導，根據研究顯示，英國超過10%成年人有關節問題，如果遇到長途飛行久坐不動，可能會加劇關節疼痛。湯林森為此建議，民眾應避免在飛機座位上做出翹腳動作，「這會影響血液流通，並增加深層靜脈栓塞的發生機率」，同時推薦選擇用不同姿勢放鬆，像是善用前方座位下方的腳踏板，讓雙腿保持微微抬高的姿勢。

湯林森強調，放鬆姿勢的時候，一定要記得將肩膀放鬆，並靠在椅背上支撐背部。另外，湯林森還提醒，搭機會讓關節迎接耐力考驗，應將每趟航程都當作「長途飛行」準備，「懂得如何擺姿勢，並在坐著時做一點運動來活動關節非常重要。」

湯林森建議，民眾記得每隔1至2小時讓身體進行活動，可以透過伸展頸部、轉動肩膀或抱膝等能在座位上完成的運動，來促進身體血液循環，降低血栓風險。另外，站立時應在雙腳間轉換重心，讓膝蓋微彎並做輕度伸展，避免下肢承受過大壓力，並緩解關節不適。

許多人習慣坐下後做出「翹腳」動作，然而這種常見的不良姿勢，容易導致身體出現各種健康傷害。示意圖。（資料照，法新社）

許多人習慣坐下後做出「翹腳」動作，然而這種常見的不良姿勢，容易導致身體出現各種健康傷害。示意圖。（資料照，法新社）

