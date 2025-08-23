自由電子報
健康網》杯裝咖啡=喝進1張信用卡？ 營養師曝2招自救助排塑

2025/08/23 09:36

營養師吳庭妮指出，我們每天喝的杯裝咖啡不只是咖啡，可能還喝進1張信用卡的塑膠微粒。建議日常多使用不鏽鋼或玻璃容器外帶食物減塑；情境照。（圖取自freepik）

營養師吳庭妮指出，我們每天喝的杯裝咖啡不只是咖啡，可能還喝進1張信用卡的塑膠微粒。建議日常多使用不鏽鋼或玻璃容器外帶食物減塑；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕塑膠微粒的存在已不容現代人忽視，即便是吃飯、喝水，都可能吃下看不見的它們。營養師吳庭妮指出，我們每天喝的杯裝咖啡不只是咖啡，可能還喝進1張信用卡的塑膠微粒。日常想要避免攝取塑膠微粒，除建議多使用不鏽鋼或玻璃容器外帶飲料、食物，攝取優格、泡菜等食物補充益生菌，也有助將塑膠微粒排出體外，減少累積帶來的健康傷害。

研究：每日平均吃進5g塑膠微粒

營養師吳庭妮於臉書專頁發影音表示，據研究顯示，我們每天平均會吃進約5g的塑膠微粒，除了紙杯之外，它們還存在哪些地方呢？舉例來說，像是我們泡的濾掛咖啡、茶包、外帶食物店家所用的餐盒和塑膠袋，甚至連瓶裝水都有塑膠微粒的存在。

生活減塑+吃對食物雙管齊下 

吳庭妮解釋，這些塑膠微粒不能被人體分解，長期累積在體內，可能會導致免疫、代謝下降，甚至可能影響生殖功能。另，也有研究發現，失智者的體內會累積較多的塑膠微粒。不過，日常生活想要完全減塑確實有難度，建議可先從以下2步驟開始做起：

生活減塑：日常可用散茶取代茶包、自備餐盒、水壺、水杯，例如：買飲料或餐食時，建議試著使用不鏽鋼、玻璃製容器外帶盛裝，減少攝取與接觸到塑膠微粒的機率。

吃對食物：研究發現，有2款益生菌可以幫我們把塑膠微粒給包住，然後經由糞便排出。這2種益生菌存在於大家平日都可以接觸到的食物中，像是優格、味噌、泡菜等均有，可多攝取。不過，若剛好適逢蕁麻疹發作期，上述食物應暫時避開，不然可能會讓皮膚更不舒服。

營養師吳庭妮說，研究發現，有2款益生菌可把塑膠微粒包住，再經由糞便排出。這2種益生菌存在於泡菜等食物中，日常飲食不妨攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養師吳庭妮說，研究發現，有2款益生菌可把塑膠微粒包住，再經由糞便排出。這2種益生菌存在於泡菜等食物中，日常飲食不妨攝取；示意圖。（圖取自freepik）

此外，「養好菌」的習慣也同等重要，蔬菜、水果、全穀雜糧、豆類等，這些富含膳食纖維的食物，記得也要吃足夠才能養好菌。

吳庭妮並提及，塑膠微粒停留在體內到處亂堆積，對於健康的影響，包括：免疫力、代謝力、血糖的處理、使氧化壓力高、易老化等，甚至還會影響人體原本的排毒系統。另，除生活減塑、吃對食物外，排便規律也很重要，排便不只排廢物，也能幫忙排塑。

吳庭妮強調，生活中想要完全不碰到塑膠微粒，確實有難度；因此，建議不妨從你可以做得到的開始做起。

