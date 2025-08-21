自由電子報
長照3.0醫療、長照整合 衛福部：盼縮短等待期「無縫接軌」

2025/08/21 16:26

衛福部次長呂建德、立委王正旭到衛福部基隆醫院日照中心視察。（記者盧賢秀攝）

衛福部次長呂建德、立委王正旭到衛福部基隆醫院日照中心視察。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕立法院衛生及環境委員會今（21）天到衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德和立法委員王正旭等人，和日間照顧的民眾一起運動。王正旭說，將向中央爭取擴大補助與資源挹注，協助醫療院所克服實務困境，讓病患從急性醫療回到家庭或社區照護的關鍵階段，能無縫接軌。

衛福部次長呂建德（後中）、立委王正旭（後右）到衛福部基隆醫院日照中心視察，與院民一起運動。（記者盧賢秀攝）

衛福部次長呂建德（後中）、立委王正旭（後右）到衛福部基隆醫院日照中心視察，與院民一起運動。（記者盧賢秀攝）

呂建德、王正旭、基隆醫院院長林三齊和基隆市衛生局長張賢政等人，參觀基隆醫院日照中心和護理之家等設施。王正旭表示，目前較重要的是「急性後期整合照護計畫（PAC）」在地方醫療院所的推動狀況，在空間、人力、跨專業合作等面向仍面臨挑戰。

他強調，PAC與長照2.0之間的銜接機制同樣重要，長者在急性疾病治療後，需要復健或失能者，從醫院回到社區，能否順利銜接長照服務，是目前在基隆必須加強的一環。他會持續推動強化雙向轉介機制，並爭取擴大基隆在地長照服務的深度與廣度，確保市民獲得不中斷的照護支持；並將為基隆爭取更多醫療與長照資源，建立完整、連續、在地化的照護體系。

呂建德表示，總統賴清德本身也是醫生，未來長照3.0最重要就是醫療與長照「醫照」整合， 過去長照2.0的出院準備等待期從51天縮減為4天，已有顯著成就，未來在3.0希望能夠達到無縫接軌，讓民眾在出院後可以平順快速返家，需要醫院端和長照專員之間的密切整合。

