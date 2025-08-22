自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐吃對身體順利開機 營養師列4種不踩雷組合

2025/08/22 08:09

營養師陳珮淳分享，早餐選擇應包含蛋白質、好油、高纖碳水、B群＆鎂等營養素；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃錯早餐就像身體網路被降速，怪不得一整天都卡卡的。營養師陳珮淳於臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，早餐若只吃高澱粉、高油、高糖，當心影響氣色、腦力和效率。應選擇包含蛋白質、好油、高纖碳水、彩色植化素、B群＆鎂等營養素的品項，像是鮪魚蛋餅＋無糖豆漿或是優格＋奇亞籽＋藍莓＋堅果。

早餐NG組合 蛋白質少越吃越餓

●高澱粉＋高糖：血糖先衝高再暴跌，腦袋斷線、情緒飆車。

●缺乏蛋白質：肌肉耗損、代謝下降、越吃越餓。

●油太多：消化慢、精神鈍、氣色暗。

●只有飲料：沒飽足、沒營養、沒效率。

營養師陳珮淳表示，早餐吃高澱粉＋高糖食物，當心血糖像雲霄飛車一般狂飆，讓腦袋斷線；示意圖。（圖取自freepik）

早餐營養5關鍵

●蛋白質：身體的開機鑰匙，幫助啟動代謝、穩定血糖、延長飽足感。建議來源：雞蛋、無糖豆漿、優格、毛豆、鮪魚、雞胸肉。缺乏蛋白質的早餐，如白吐司、饅頭，會讓人越吃越累、越餓越嘴饞。

●好油脂：情緒穩定器，幫助腦部運作、吸收脂溶性維生素A、D、E、K，控制飢餓感。建議來源：酪梨、堅果、橄欖油、亞麻仁籽粉。加一點油脂讓早餐不只是清爽，更讓思緒更清楚、整天不卡頓。

●高纖碳水：代謝推進器，能穩定血糖，使其不易暴衝，延長專注力。建議來源：紫米、地瓜、燕麥。精製澱粉如白吐司、白饅頭容易升糖太快，讓人吃完早餐沒多久就昏昏欲睡。

●彩色植化素：氣色充電站，提供抗氧化力，腸道好菌愛吃，氣色透亮又不燥。建議來源：番茄、南瓜、菠菜、藍莓、香蕉。食物越繽紛，代表營養種類越豐富，整天狀態「發光」。

●B群＆鎂：情緒穩定+抗壓好拍檔，幫助穩定神經系統，減少焦躁感，提升抗壓力。建議來源：全穀雜糧、深綠色蔬菜、堅果、豆類。早餐常焦躁可能不是脾氣差，而是B群跟鎂根本沒上線。

為了幫助民眾更好的掌握早餐的選項，陳珮淳也列出以下4種早餐搭配：鮪魚蛋餅＋無糖豆漿嫩雞蛋吐司＋香蕉＋黑豆漿地瓜＋茶葉蛋＋生菜沙拉優格＋奇亞籽＋藍莓＋堅果。讓早餐不再只是「吃飽」，而是幫身體升速、穩定開機的全方位營養起點。

