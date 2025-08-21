健康網》悶熱、潮濕是細菌最愛 醫授4招避開「私密處災難」

戴定恩醫師提醒，夏天悶熱，私密處更需要細心照顧！如果已經出現異味、紅腫、搔癢、分泌物異常，千萬別拖，要盡快找泌尿科醫師檢查；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，高溫加上濕氣，最容易讓私密處陷入「又濕又熱」的環境，再加上久坐、穿緊身裤，小心私密處變成「潮濕溫床」，導致感染、紅腫、甚至難聞異味！

好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」提供男性4大對策，從內褲挑選、清潔乾燥，到日常習慣與安全性行為，幫助男性在酷暑中依然保持清爽舒適，不讓夏天變成私密處的「災難季」。

內褲透氣

戴定恩指出，長時間穿緊身褲或不透氣內褲，會讓陰部悶住，汗水排不出去，細菌滋生更快！建議選擇棉質、亞麻內褲，吸汗透氣不卡濕，同時男性也要避免過緊內褲，讓陰囊有空間散熱。

清潔與乾燥

戴定恩提醒男性，流汗後，汗水與皮脂會在大腿根部、陰囊周圍累積，變成細菌繁殖的養分。

●每天用溫水+溫和沐浴乳清潔，避免細菌堆積。

●包皮內側也要洗乾淨，避免污垢殘留造成異味。

●洗完後完全擦乾，避免潮濕讓細菌趁機作亂。

內褲天天換

長時間穿潮濕未乾的內褲，等於讓細菌「安家落戶」，直接拉滿感染風險。

●每天換洗內褲，不穿連續兩天未洗的內褲。

●確保內褲完全晾乾，不要穿潮濕未乾的衣物。

安全性行為

除了悶熱、流汗，不安全的性行為也是細菌、病毒入侵的原因之一。

●使用保險套，降低細菌、性病感染機率

●不共用毛巾、內褲等私人物品，避免交叉感染

戴定恩提醒，夏天悶熱，私密處更需要細心照顧！如果已經出現異味、紅腫、搔癢、分泌物異常，千萬別拖，要盡快找泌尿科醫師檢查，確保健康無虞。

