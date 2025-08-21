自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》老化如斷崖式走下波？ 研究：3年齡最明顯

2025/08/21 17:36

研究指出，人一生中會經歷3次明顯的「老化波段」，分別是34、60跟78歲；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，人一生中會經歷3次明顯的「老化波段」，分別是34、60跟78歲；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我們常以為老化是一條緩慢的下坡路，實則並非如此。營養師李芷薇於臉書專頁「Vivian李芷薇營養師」發文引述國外研究指出，人一生中會經歷3次明顯的「老化波段」，分別是34、60跟78歲。

李芷薇分享，1篇發表在《自然醫學》（Nature Medicine）的最新研究，藉由分析超過4000筆血液樣本，發現血液中的蛋白質在青壯年期、中年後期與老年出現劇烈變化，顯示人一生中會經歷3次明顯的「老化波段」，分別是34、60跟78歲。這3階段像是生命裡的3道巨浪，推動身體進入不同的老化階段。

更驚人的是，研究團隊利用其中373種蛋白質，能精準預測1個人的「生理年齡」。若檢測結果比實際年齡年輕，代表這個人的健康狀態通常相當優異。這意味著老化不是單純的逐漸耗損，而是全身系統同步「重組」的過程；男人與女人的老化波段也不盡相同；未來甚至可能透過血液檢測，提早看見自己的老化速度。

李芷薇強調，老化不是一條直線，而是起伏的波浪。理解這些節奏，或許能幫助我們延長健康壽命（healthspan），而不只是生命的長度。不論身處哪個階段，我們都需要吃出青春抗老力 。她列出以下4種有助於抗老化的飲食元素：

●omega-3脂肪酸：存在於鮭魚、秋刀魚、鯖魚、核桃、亞麻仁等食材。

●植化素與膳食纖維：廣泛存在於植物性食材，蔬果、雜糧、堅果種子類、大豆。

●益生菌：優格、優酪乳、泡菜等食材中。

●維生素D：透過日曬獲得，必要時考慮使用補充品。

營養師李芷薇分享，優格富含益生菌，有助於對抗老化；示意圖。（圖取自freepik）

營養師李芷薇分享，優格富含益生菌，有助於對抗老化；示意圖。（圖取自freepik）

