自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》澱粉人福音 營養師列「白腎豆5作用」

2025/08/24 10:22

營養師王證瑋表示，白腎豆含有α-澱粉酶抑制劑，能穩定血糖、幫助降低熱量攝取、富含膳食纖維，並協助減緩碳水轉化速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師王證瑋表示，白腎豆含有α-澱粉酶抑制劑，能穩定血糖、幫助降低熱量攝取、富含膳食纖維，並協助減緩碳水轉化速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於愛吃碳水的人來說，白腎豆是一個值得關注的成分。營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享，白腎豆含有α-澱粉酶抑制劑，能穩定血糖、幫助降低熱量攝取、富含膳食纖維，並協助減緩碳水轉化速度。

王證瑋指出，白腎豆被稱為「天然的碳水攔截器」，是一種科學研究、天然溫和的碳水管理成分，可以幫助我們不那麼罪惡的吃進美味。試著用聰明的方式與食物和平共處，搭配良好的生活習慣，讓白腎豆成為我們輕鬆管理體態的秘密幫手。

控制體重5助力

●含有「α-澱粉酶抑制劑」：減少澱粉吸收白腎豆最知名的就是能抑制消化酵素「α-澱粉酶」的活性，進而減緩碳水化合物的分解與吸收，讓血糖上升得更慢、更平穩。

●幫助降低熱量攝取，間接幫助瘦身：當碳水吸收效率降低，代表身體實際吸收的熱量會減少，有助於形成「輕熱量缺口」，是體重管理的好幫手。

●穩定餐後血糖，減少脂肪堆積機會：餐後血糖飆高會刺激胰島素分泌，進而促進脂肪生成。白腎豆有助於穩定血糖，降低脂肪囤積風險。

●富含膳食纖維，有助於延緩飢餓感：白腎豆中含有的可溶性纖維可延長胃排空時間，延緩飢餓，讓你更容易控制食量、避免暴食。

●適合搭配含澱粉的餐食食用：不想錯過美味義大利麵或便當裡的白飯？可考慮白腎豆作為搭配使用，幫助減緩碳水轉化速度，讓澱粉不那麼「胖」。

王證瑋表示，白腎豆不是瘦身藥，需搭配健康飲食與運動才會有效果。建議有在服用糖尿病藥物者，需與醫師或營養師討論；若有腸胃敏感、容易脹氣或消化不良的人，初期建議從小劑量開始觀察身體反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中