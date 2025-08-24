健康網》澱粉人福音 營養師列「白腎豆5作用」

營養師王證瑋表示，白腎豆含有α-澱粉酶抑制劑，能穩定血糖、幫助降低熱量攝取、富含膳食纖維，並協助減緩碳水轉化速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於愛吃碳水的人來說，白腎豆是一個值得關注的成分。營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享，白腎豆含有α-澱粉酶抑制劑，能穩定血糖、幫助降低熱量攝取、富含膳食纖維，並協助減緩碳水轉化速度。

王證瑋指出，白腎豆被稱為「天然的碳水攔截器」，是一種科學研究、天然溫和的碳水管理成分，可以幫助我們不那麼罪惡的吃進美味。試著用聰明的方式與食物和平共處，搭配良好的生活習慣，讓白腎豆成為我們輕鬆管理體態的秘密幫手。

控制體重5助力

●含有「α-澱粉酶抑制劑」：減少澱粉吸收白腎豆最知名的就是能抑制消化酵素「α-澱粉酶」的活性，進而減緩碳水化合物的分解與吸收，讓血糖上升得更慢、更平穩。

●幫助降低熱量攝取，間接幫助瘦身：當碳水吸收效率降低，代表身體實際吸收的熱量會減少，有助於形成「輕熱量缺口」，是體重管理的好幫手。

●穩定餐後血糖，減少脂肪堆積機會：餐後血糖飆高會刺激胰島素分泌，進而促進脂肪生成。白腎豆有助於穩定血糖，降低脂肪囤積風險。

●富含膳食纖維，有助於延緩飢餓感：白腎豆中含有的可溶性纖維可延長胃排空時間，延緩飢餓，讓你更容易控制食量、避免暴食。

●適合搭配含澱粉的餐食食用：不想錯過美味義大利麵或便當裡的白飯？可考慮白腎豆作為搭配使用，幫助減緩碳水轉化速度，讓澱粉不那麼「胖」。

王證瑋表示，白腎豆不是瘦身藥，需搭配健康飲食與運動才會有效果。建議有在服用糖尿病藥物者，需與醫師或營養師討論；若有腸胃敏感、容易脹氣或消化不良的人，初期建議從小劑量開始觀察身體反應。

