自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》調查：失智從耳朵開始 聽力降認知退化風險恐增20％

2025/08/21 18:33

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究指出，老年性耳聾是年長者常見隱性疾病之一，據調查，聽力下降除影響心臟健康，失智風險也上升；情境照。（圖取自Freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究指出，老年性耳聾是年長者常見隱性疾病之一，據調查，聽力下降除影響心臟健康，失智風險也上升；情境照。（圖取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長輩們經常電視開得超大聲、對話得要拉高音量才有反應，你以為只是年紀大耳背的老化現象，其實退化的可能不只聽力！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究指出，老年性耳聾（Presbycusis）是年長者最常見的隱性疾病之一，它不只影響聽覺，更牽動認知功能、平衡力與社交互動。據調查，聽力下降除影響行動、心臟健康，認知退化帶來的失智風險也上升7-20%。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，在我們身邊，多少會發現老人家「電視音量愈開愈大」、「得一再重複才能聽懂」，甚至在聚會中只是微笑點頭，卻似乎沒有真正聽清楚交談內容。這些看似尋常的生活細節，其實正暗示著耳朵與大腦的同步老化。

黃軒表示，據國外研究顯示，隨著年齡增長，老年性耳聾（Presbycusis）成為最常見的隱性疾病之一，它不只影響聽覺，更深刻地牽動認知功能、平衡力與社交互動；也正是這些連鎖反應，讓聽力下降成為失智症的重要危險因子。因此，理解「聽力與大腦的互動」，不僅能幫助我們及早發現長輩們的健康警訊，也能讓介入治療與支持發揮最大效果。

聽力下降危害健康3影響

黃軒說，根據一項調查，60-74歲的老人中，有53.65%存在不同程度的聽力損失。這種隨年齡出現的老年性耳聾（Presbycusis），早期不是「聽不到」，而是「聽不清」，尤其在嘈雜環境裡，辨音變得困難。這種狀況對於健康影響，其實不僅止於耳朵，還包括以下3方面：

認知退化：有聽力損失的人，失智風險上升7-20%。

跌倒風險：聽力每下降10分貝，跌倒機率上升約1.4 倍。

心臟健康：聽力差者心衰風險上升15-28%。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，年長者聽不清楚的狀況下，前庭與空間感下降，平衡力變差，跌倒機率也增加；情境照。（圖取自shutterstock）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，年長者聽不清楚的狀況下，前庭與空間感下降，平衡力變差，跌倒機率也增加；情境照。（圖取自shutterstock）

為什麼會這樣？黃軒說明，其實原因很簡單，聽力損失多從高頻開始，於是，「吃飯了嗎？」可能被聽成「去哪了？」在聽不清楚的狀況下，大腦必須額外「猜」，認知負荷變重，反應變慢，同時前庭與空間感下降，平衡力變差。久而久之，長輩開始少說話、不參加聚會；社交圈縮小，孤獨與抑鬱隨之而來。研究甚至發現，社交隔離對壽命的影響，與吸菸、酗酒同等嚴重。

4關鍵有助改善緩退化

黃軒說，老年性耳聾雖無法逆轉，但可以干預，包括：定期聽力檢查使用助聽器能改善溝通、延緩記憶衰退；雙耳重度耳聾且助聽器無效者可考慮使用人工耳蝸；以及家人支持，減少老人對「助聽器＝老了」的心理抗拒。這些做法都能延緩認知退化、減少跌倒與心血管風險，甚至重新喚回長輩對生活的熱情。

黃軒提醒，「耳背」不是單純的老化現象，而是大腦退化的前奏曲。當長輩聽不清、漸漸不願再說話、不再參加聚會時，他們其實正在與世界失去連結。這樣的孤立，不僅加速失智，也深刻影響身心健康與壽命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中