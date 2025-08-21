健康網》調查：失智從耳朵開始 聽力降認知退化風險恐增20％

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究指出，老年性耳聾是年長者常見隱性疾病之一，據調查，聽力下降除影響心臟健康，失智風險也上升；情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長輩們經常電視開得超大聲、對話得要拉高音量才有反應，你以為只是年紀大耳背的老化現象，其實退化的可能不只聽力！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究指出，老年性耳聾（Presbycusis）是年長者最常見的隱性疾病之一，它不只影響聽覺，更牽動認知功能、平衡力與社交互動。據調查，聽力下降除影響行動、心臟健康，認知退化帶來的失智風險也上升7-20%。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，在我們身邊，多少會發現老人家「電視音量愈開愈大」、「得一再重複才能聽懂」，甚至在聚會中只是微笑點頭，卻似乎沒有真正聽清楚交談內容。這些看似尋常的生活細節，其實正暗示著耳朵與大腦的同步老化。

黃軒表示，據國外研究顯示，隨著年齡增長，老年性耳聾（Presbycusis）成為最常見的隱性疾病之一，它不只影響聽覺，更深刻地牽動認知功能、平衡力與社交互動；也正是這些連鎖反應，讓聽力下降成為失智症的重要危險因子。因此，理解「聽力與大腦的互動」，不僅能幫助我們及早發現長輩們的健康警訊，也能讓介入治療與支持發揮最大效果。

聽力下降危害健康3影響

黃軒說，根據一項調查，60-74歲的老人中，有53.65%存在不同程度的聽力損失。這種隨年齡出現的老年性耳聾（Presbycusis），早期不是「聽不到」，而是「聽不清」，尤其在嘈雜環境裡，辨音變得困難。這種狀況對於健康影響，其實不僅止於耳朵，還包括以下3方面：

●認知退化：有聽力損失的人，失智風險上升7-20%。

●跌倒風險：聽力每下降10分貝，跌倒機率上升約1.4 倍。

●心臟健康：聽力差者心衰風險上升15-28%。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，年長者聽不清楚的狀況下，前庭與空間感下降，平衡力變差，跌倒機率也增加；情境照。（圖取自shutterstock）

為什麼會這樣？黃軒說明，其實原因很簡單，聽力損失多從高頻開始，於是，「吃飯了嗎？」可能被聽成「去哪了？」在聽不清楚的狀況下，大腦必須額外「猜」，認知負荷變重，反應變慢，同時前庭與空間感下降，平衡力變差。久而久之，長輩開始少說話、不參加聚會；社交圈縮小，孤獨與抑鬱隨之而來。研究甚至發現，社交隔離對壽命的影響，與吸菸、酗酒同等嚴重。

4關鍵有助改善緩退化

黃軒說，老年性耳聾雖無法逆轉，但可以干預，包括：定期聽力檢查；使用助聽器能改善溝通、延緩記憶衰退；雙耳重度耳聾且助聽器無效者可考慮使用人工耳蝸；以及家人支持，減少老人對「助聽器＝老了」的心理抗拒。這些做法都能延緩認知退化、減少跌倒與心血管風險，甚至重新喚回長輩對生活的熱情。

黃軒提醒，「耳背」不是單純的老化現象，而是大腦退化的前奏曲。當長輩聽不清、漸漸不願再說話、不再參加聚會時，他們其實正在與世界失去連結。這樣的孤立，不僅加速失智，也深刻影響身心健康與壽命。

