健康網》減鹽不減味！ 國健署教做高纖低脂「涼拌干絲」

國健署指出，做涼拌干絲時，若想要減鹽，可利用蒜泥和少量麻油調味，或加入少量辣椒絲、香菜，就能降低鹽分攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱天氣，最適合來1盤清爽又營養的涼拌料理！國健署於臉書專頁「食在好健康」發文教民眾做1道簡易減鹽且高纖低脂的家常菜「涼拌干絲」，利用蒜泥和少量麻油調味，或加入少量辣椒絲、香菜，降低鹽分攝取，顧及健康又能增添風味。

國健署分享，涼拌干絲是一道簡單的家常菜，加入紅蘿蔔、芹菜和木耳，色彩豐富，可以增加口感和營養，清脆爽口又含膳食纖維，低油脂低熱量，是餐桌上色香味俱全的涼拌小菜。

健康益處

●干絲：加工較少的大豆製品，含植物蛋白和鈣，脂肪含量低，是蔬食料理中不錯的食材選擇。

●紅蘿蔔：富含β-胡蘿蔔素、維生素Ａ及膳食纖維，不僅營養，又增添自然甜味與色彩。

●芹菜：爽脆提香，清新解膩，含膳食纖維，幫助排便順暢。

●黑木耳：滑嫩口感，含水溶性膳食纖維及胺基酸，有助於維持腸道健康及免疫力。

食材 （4人份）

干絲200公克、芹菜20公克、紅蘿蔔15-20公克、黑木耳2-3朵、蒜泥及香油適量。

料理4步驟

1.食材製備：將干絲用滾水燙煮約20秒，撈起後立即放入冰開水中冰鎮，瀝乾水分。芹菜、紅蘿蔔、黑木耳洗淨，芹菜切段，紅蘿蔔及黑木耳切絲，放入滾水燙煮約1-2分鐘，撈起後放入冰開水中冰鎮，瀝乾水分。

2.調味拌勻： 將燙好的芹菜段、黑木耳絲、紅蘿蔔絲、干絲放入容器中，加入蒜末和香油，攪拌均勻。

3.冷藏入味：將拌好的涼拌干絲放入冰箱冷藏，使其入味。

4.美味享用：取出冷藏後的涼拌干絲，即可享用。

國健署還提供「減鹽不減味」的小撇步，使用蒜泥和少量麻油調味，蒜香加上香油香就能提升香氣，讓味覺滿足感提升，自然不會覺得「淡」；也可以依個人喜好加入少量辣椒絲，刺激味蕾、增加香氣；或是加點香菜，能豐富風味，讓口感更有層次。這些方式都可以減少用鹽，不只清涼開胃，也吃得健康少負擔。

