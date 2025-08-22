自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》小朋友點心怎麼挑？ 營養師推「1物」原味好健康

2025/08/22 07:34

營養師劉學民表示，挑選幼兒點心時，低糖、原味、少添加是大原則，推薦可選擇無糖的純豆花作為孩子的點心，糖量也可自行控制。（圖取自劉學民臉書）

營養師劉學民表示，挑選幼兒點心時，低糖、原味、少添加是大原則，推薦可選擇無糖的純豆花作為孩子的點心，糖量也可自行控制。（圖取自劉學民臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕成長中的孩童經常會喊餓，爸爸媽媽們是否不知該選哪些點心，才能讓孩子吃得開心又健康？營養師劉學民分享，挑選幼兒點心時，低糖、原味、少添加是大原則，並發現有別於市售豆花甜度無法調整，原味豆花不含糖，可說是不錯的選擇，推薦家長們可列為孩子們解饞點心之一。

劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，市售餅乾、零食含糖量高，較易有身體不需要的添加劑，也較不符合低糖、原味、少添加的幼兒點心挑選原則。以豆花來說，一般市售產品中甜度都已固定，因此無法調整，且成分中的其他添加物較多，因此推薦可選擇無糖的純豆花作為孩子的點心，糖量也可自行控制，營養攝取上較為健康。

六大類均衡食物這樣挑

此外，劉學民也建議選擇六大類均衡食物，再搭配各種水果，也都很適合作為幼童點心。例如：

全榖雜糧類：玉米、地瓜、小饅頭、小餐包、綠豆薏仁湯、紅豆紫米湯、燕麥片、原味玉米脆片、八寶粥。

豆魚肉蛋類：水煮蛋、豆花、水煮毛豆、滷豆干、無糖豆漿、布丁（蛋+奶）。

乳品類：原味優格、鮮奶、保久乳、原味起司。

外食推薦點心一次看

至於外食狀況下如何選擇點心？劉學民曾於臉書發文表示，只要掌握天然食物好過加工食品、成分越複雜，供食頻率就越少2重點，便較符合營養需求。舉例來說，可挑選富含膳食纖維少調味的烤地瓜或水煮玉米、不含咖啡因成分的原味雞蛋糕、甜餡少且鈉含量低的牛奶小餐包、沒有太多調味與添加劑的爆米花、優質蛋白來源的茶葉蛋或水煮蛋、去除糖漿的鮮奶酪或雞蛋鮮奶布丁等，都是好選擇。

營養師劉學民說，市售餅乾等零食含糖量高，較易有身體不需要的添加劑，乳品類的原味優格等搭配各種水果，則很適合當作幼童點心；示意圖。（圖取自freepik）

營養師劉學民說，市售餅乾等零食含糖量高，較易有身體不需要的添加劑，乳品類的原味優格等搭配各種水果，則很適合當作幼童點心；示意圖。（圖取自freepik）

