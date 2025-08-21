紓解工作壓力護勞工心理 台南市勞工局「心」服務百人申請

台南市勞工局結合財團法人職業災害預防及重建中心推動「勞工心理健康服務」，今（2025）年已有6百人申請。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕職場環境壓力、疲勞甚至過勞，影響勞工心理健康、工作表現及職場關係，常被雇主、勞工忽略，台南市勞工局結合財團法人職業災害預防及重建中心推動「勞工心理健康服務」，提供心理諮商資源，協助勞工在遭遇工作壓力或突發性職場事件後獲得適切的心理支持，雇主、勞工都可申請這項免費的「心」服務，讓職場環境和生產力更好。

台南市勞工局長王鑫基今天（21日）表示，事業單位推動職場安全衛生工作外，也可向勞動部捐助成立的職業災害預防及重建中心針對勞工提供免費個人健康諮詢、健康指導、工作適性選配工及復工評估、工作負荷預防、工作相關心理健康評估等專業的健康服務。今年至今有600多人次勞工申請服務。

請繼續往下閱讀...

勞工局勞安福利科長吳素珍說，「心理諮商服務方案」第一階段為一般心理諮商，符合補助資格之勞工皆可申請，服務內容為短期心理諮商，重點在鼓勵求助與風險個案轉介，每位勞工最多可使用3次心理諮商服務。第二階段「特殊職場事件心理諮商」，主要針對第一階段經評估工作相關過勞量表為高風險者，可再提供3次心理諮商服務。

職業災害預防及重建中心經理林雅蕙指出，中心的南區勞工健康服務辦公室位在台南市南門勞工育樂中心，事業單位、勞工朋友都可前往諮詢，與南市勞工局合作，協助事業單位落實勞工健康保護相關規定，以維護勞動權益，促進工作者身心健康。

職業災害預防及重建中心提供勞工免費心理諮商服務。（南市勞工局提供）

