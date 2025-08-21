自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

紓解工作壓力護勞工心理 台南市勞工局「心」服務百人申請

2025/08/21 13:11

台南市勞工局結合財團法人職業災害預防及重建中心推動「勞工心理健康服務」，今（2025）年已有6百人申請。（記者楊金城攝）

台南市勞工局結合財團法人職業災害預防及重建中心推動「勞工心理健康服務」，今（2025）年已有6百人申請。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕職場環境壓力、疲勞甚至過勞，影響勞工心理健康、工作表現及職場關係，常被雇主、勞工忽略，台南市勞工局結合財團法人職業災害預防及重建中心推動「勞工心理健康服務」，提供心理諮商資源，協助勞工在遭遇工作壓力或突發性職場事件後獲得適切的心理支持，雇主、勞工都可申請這項免費的「心」服務，讓職場環境和生產力更好。

台南市勞工局長王鑫基今天（21日）表示，事業單位推動職場安全衛生工作外，也可向勞動部捐助成立的職業災害預防及重建中心針對勞工提供免費個人健康諮詢、健康指導、工作適性選配工及復工評估、工作負荷預防、工作相關心理健康評估等專業的健康服務。今年至今有600多人次勞工申請服務。

勞工局勞安福利科長吳素珍說，「心理諮商服務方案」第一階段為一般心理諮商，符合補助資格之勞工皆可申請，服務內容為短期心理諮商，重點在鼓勵求助與風險個案轉介，每位勞工最多可使用3次心理諮商服務。第二階段「特殊職場事件心理諮商」，主要針對第一階段經評估工作相關過勞量表為高風險者，可再提供3次心理諮商服務。

職業災害預防及重建中心經理林雅蕙指出，中心的南區勞工健康服務辦公室位在台南市南門勞工育樂中心，事業單位、勞工朋友都可前往諮詢，與南市勞工局合作，協助事業單位落實勞工健康保護相關規定，以維護勞動權益，促進工作者身心健康。

職業災害預防及重建中心提供勞工免費心理諮商服務。（南市勞工局提供）

職業災害預防及重建中心提供勞工免費心理諮商服務。（南市勞工局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中