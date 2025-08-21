自由電子報
七夕在即慎防「接吻病」 醫警告沒有疫苗、特效藥

2025/08/21 13:21

台東馬偕紀念醫院感染科許瀚仁醫師表示，接吻也是重要社交活動，別因過度擔心患病而停止，但仍需注意衛生。（記者劉人瑋攝）

台東馬偕紀念醫院感染科許瀚仁醫師表示，接吻也是重要社交活動，別因過度擔心患病而停止，但仍需注意衛生。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕EB病毒（Epstein-Barr virus）「人類疱疹病毒第四型」，在全球超過9成的人身上皆有潛藏，卻常被遺忘，由於透過唾液傳染又稱「接吻病」，加上七夕在即，台東馬偕醫院今召記者會提醒民眾注意，但醫生也表示，親吻屬於重要社交儀式，只要別亂親、使用公筷母匙並保持身心健康就別擔心。

台東馬偕紀念醫院感染科許瀚仁醫師表示，疱疹分8型，EB病毒屬第4型，多數人在幼兒或青少年時期就會被感染，亞洲地區絕大多數人在兒童時期就已經感染，例如親吻嬰兒唾液傳染、共用餐具或牙刷，幼兒間共用玩具，患者通常沒有任何明顯症狀並終生潛伏體內，直到免疫力下降時，病毒就可能再次活躍。

青少年或成年期感染，可能引發傳染性單核球增多症，出現頸部淋巴結腫大。（東馬提供）

青少年或成年期感染，可能引發傳染性單核球增多症，出現頸部淋巴結腫大。（東馬提供）

許瀚仁說，青少年、成人發病時，半數的出現「傳染性單核球增多症」，如發燒、嚴重喉嚨痛伴隨扁桃腺化膿、頸部淋巴結腫大且頸部有腫塊、全身疲勞持續數週甚至數月，另外其他症狀可能出現肝臟或脾臟腫大、皮疹。

院方分享2起案例，因發燒多日未退，查出皆是血小板數量低下、脾臟腫大等出現體內嚴重發炎反應，但但單核球及淋巴球較為上升，肝功能（GOT/GPT）也皆有上升現象，在排除肝炎後，發現為EB病毒造成，以類固醇便能克制發燒狀況。

因該病毒沒有疫苗、特效藥，只能平時調控好身體狀況與病毒和平共處，在防止患病方面，由於EB病毒又稱為「親吻病」，讓記者會場內年長者提醒年輕人「七夕快到了，不要亂親」。但許瀚仁說，不要因疾病而聞之色變，親吻也是重要社交活動，記得不要隨意找對象親吻致唾液傳染、不使用他人牙刷餐具並維持健康身心，病毒也不會輕易發作。

張小姐因長新冠造成EB病毒活化，超音波檢查發現有脾臟腫大情形。（東馬提供）

張小姐因長新冠造成EB病毒活化，超音波檢查發現有脾臟腫大情形。（東馬提供）

