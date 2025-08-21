健康網》Z世代超愛「奶奶風」編織潮 既穩情緒又健腦

近期不少年輕人愛上了「奶奶風」的聚會，迷上了編織手作，專家表明，這項活動能穩定情緒，有助大腦健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人沈迷在短影音，有空就刷手機，然而，卻有一群Z世代逃離3C控制。一群年輕人走進「奶奶風」的聚會，迷上了編織手作，一個線上活動平台發現，包括編織圈、刺繡班等，均吸引許多年輕人參與。這不僅為了懷舊，神經科學表明，這些雙手交替使用的觸覺消遣，增強神經連接，可能有助於老化過程中保持大腦健康。

《National Geographic》（國家地理）報導，隨著編織的針頭，傳著有節奏的咔噠聲，紗線在指尖滑過的柔軟觸感，以及上針、下針、再上針的令人滿足的節奏。編織這項傳統中的「奶奶愛好」，正在捲土重來，只不過這次襲捲的是年輕一代。

請繼續往下閱讀...

根據線上活動平台Eventbrite數據，Z世代對編織和針線工作坊等「奶奶」聚會的興趣，在近幾個月激增，部分原因是他們已對數位生活倦怠，想要在生活中尋求新的感受。

編織如何啟動大腦

雖然冥想和解謎遊戲也能帶來大腦益處，但編織的獨特之處在於，它同時結合精細動作協調、創意規劃，以及雙手交替的節奏性動作。這些活動會同時啟動不同的大腦系統。紐約藝術治療師艾蜜莉．夏普（Emily Sharp）表示，任何形式的創作活動都對大腦有幫助。

艾蜜莉．夏普接著說，這種由雙手交替動作所產生的「雙側刺激」，與降低皮質醇（壓力荷爾蒙）、增加血清素和多巴胺，以及提升情緒調節能力都有關聯。

哈佛醫學院神經學教授阿瓦羅．帕斯夸爾－萊昂（Alvaro Pascual-Leone）則說，它會啟動大腦的多巴胺系統，進而提升專注力，並有可能延緩與年齡相關的認知退化。

此外，由於像編織這類活動需要規劃、排序與解決問題，它們會同時啟動執行功能，以及運動與情緒系統。這種全腦參與有助於強化神經連結，是維持大腦靈活性與韌性、延緩老化的重要關鍵。

老化導致的認知退化在出現明顯症狀前，可能已悄悄發展數十年。在一生中持續從事能刺激大腦的嗜好如此重要。編織這種方式挑戰大腦，對長期腦部健康非常有益。尤其，集體編織圈或手工課程，可以幫助減少孤獨感，並提供情感上的支撐。參與這些活動的人往往表示自己更快樂、更健康，對生活也更滿意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法