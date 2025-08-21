健康網》喪屍煙彈肇禍！食藥署示警毒品易變裝勿輕嘗

衛福部食品藥物管理署提醒民眾，新興毒品常偽裝成糖果、果凍和咖啡包等食品，容易出沒在校園或是派對上，須小心警覺勿輕嘗；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕毒品氾濫值得重視，日前嘉義縣中埔鄉發生23歲男子駕車追撞同向機車，造成7旬騎士送醫不治，警方在車上竟發現藏有毒品喪屍煙彈。衛生福利部食品藥物管理署特別提醒民眾，各式新興毒品偽裝成糖果、果凍和咖啡包的毒品，容易出沒在校園、派對上，切勿因一時好奇，卻被毒品綁架一生。

食藥署在臉書專頁「睡睡平安」提醒，新興毒品最常出現的地點，包括：校園、派對與飲料當中，隱藏在生活周遭。它也會偽裝成糖果、果凍和咖啡包等，企圖包裝成看似美味可口的食品，降低民眾戒心，忍不住嚐一口。因此，須隨時防範來路不明的咖啡包或糖果。

食藥署說明毒品造成的影響：

●依托咪酯，「喪屍煙彈」快速讓你失控，淪為無意識的傀儡

●PMMA強力搖頭丸，無感初期易過量，致死率飆升的暗黑殺手

●FM2（氟硝西泮），「約會強暴丸」掏空意識、奪走掌控權，沉睡感不知不覺襲來，喪失判斷與記憶，常淪為犯罪工具之一

●喵喵（Mephedrone），高成癮性引爆心悸、幻覺與身體重創

其中俗稱「喵喵」的新興毒品，很多人不清楚它造成什麼健康風險。對此，食藥署於臉書發文說明，「喵喵」是一種沒有任何醫療用途又傷害身體的化學物質，屬第3級毒品，經常混搭多種毒品，吸引年輕人嚐鮮。施用後可能會產生焦慮、妄想、幻覺，甚至具有攻擊性，嚴重可能造成腦部損傷。

食藥署曾在臉書專頁強調，別以為只是一時好奇或「一次而已」，毒品最可怕的不是當下的快感，而是它悄悄養成的「依賴」。長期使用下，會產生藥物依賴性，一旦停止使用，則會出現焦躁、腹痛、嘔吐、失眠、幻覺以及顫抖等戒斷症狀，毒品不只綁架大腦，還有自己的人生。

食藥署提醒民眾，不被新興毒品美麗外表誘惑，同時不接受、不好奇、不嘗試，一旦發現疑似毒品，立即通報110或相關單位。

