自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》處暑將至 中醫列養生7關鍵：宜吃健脾潤肺之物

2025/08/22 08:36

雲鼎中醫診所表示，處暑來臨可以吃薏仁或山藥等食物健脾；示意圖。（圖取自freepik）

雲鼎中醫診所表示，處暑來臨可以吃薏仁或山藥等食物健脾；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週六（23日）就是處暑了，代表酷熱的天氣即將結束，早晚開始涼爽，但白天仍有餘熱。雲鼎中醫診所於臉書專頁發文分享，此時要特別注意養生，可以吃薏仁或山藥等健脾食物、梨子或百合等潤肺養陰之物。

雲鼎中醫診所指出，「處暑天氣漸轉涼，養陰潤燥保脾胃。」處暑到來，代表炎夏漸退，暑氣將止。氣候轉變的時候，最容易暑濕未清、燥氣漸起，要特別注意調整飲食起居，為秋冬養生打好基礎：

日常養生5重點

●調整作息：早睡早起、順應秋收；晚上避免用腦過度、長時間滑手機，容易耗傷心神。

●適度運動：柔和活動以養氣血。建議運動類型為太極、瑜伽、八段錦、散步（早晨或傍晚最宜），運動以「微汗為度」為原則，不可大汗淋漓，否則反傷氣陰，每天運動30分鐘左右，有助氣血流暢、提升精神。

雲鼎中醫診所提醒，處暑適合做柔和活動養氣血，如瑜伽、太極、散步；圖為情境照。（圖取自freepik）

雲鼎中醫診所提醒，處暑適合做柔和活動養氣血，如瑜伽、太極、散步；圖為情境照。（圖取自freepik）

●穴位按摩：按壓足三里（膝蓋下約三指寬），補氣養胃；太衝（腳背大腳趾與二趾間），疏肝解鬱。每次3分鐘。

●早晚添衣防寒涼：早晚涼、中午熱，氣溫落差大，容易感冒。尤其小孩與長者更要注意保暖。

●情志調暢：處暑後日照漸短，容易出現心情低落、憂鬱、懶散。可適度曬太陽，幫助陽氣暢通。

食補調養2原則

●防暑濕：夏季殘餘的暑氣與溼氣未盡，容易倦怠、食慾差、腸胃不適。宜多食清爽健脾食物，如薏仁、山藥、白扁豆。

●潤燥防秋燥：處暑後天氣漸乾，易口乾、咽癢、皮膚乾癢。可用梨子、百合、銀耳煮湯，潤肺養陰。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中