健康網》處暑將至 中醫列養生7關鍵：宜吃健脾潤肺之物

雲鼎中醫診所表示，處暑來臨可以吃薏仁或山藥等食物健脾；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週六（23日）就是處暑了，代表酷熱的天氣即將結束，早晚開始涼爽，但白天仍有餘熱。雲鼎中醫診所於臉書專頁發文分享，此時要特別注意養生，可以吃薏仁或山藥等健脾食物、梨子或百合等潤肺養陰之物。

雲鼎中醫診所指出，「處暑天氣漸轉涼，養陰潤燥保脾胃。」處暑到來，代表炎夏漸退，暑氣將止。氣候轉變的時候，最容易暑濕未清、燥氣漸起，要特別注意調整飲食起居，為秋冬養生打好基礎：

請繼續往下閱讀...

日常養生5重點

●調整作息：早睡早起、順應秋收；晚上避免用腦過度、長時間滑手機，容易耗傷心神。

●適度運動：柔和活動以養氣血。建議運動類型為太極、瑜伽、八段錦、散步（早晨或傍晚最宜），運動以「微汗為度」為原則，不可大汗淋漓，否則反傷氣陰，每天運動30分鐘左右，有助氣血流暢、提升精神。

雲鼎中醫診所提醒，處暑適合做柔和活動養氣血，如瑜伽、太極、散步；圖為情境照。（圖取自freepik）

●穴位按摩：按壓足三里（膝蓋下約三指寬），補氣養胃；太衝（腳背大腳趾與二趾間），疏肝解鬱。每次3分鐘。

●早晚添衣防寒涼：早晚涼、中午熱，氣溫落差大，容易感冒。尤其小孩與長者更要注意保暖。

●情志調暢：處暑後日照漸短，容易出現心情低落、憂鬱、懶散。可適度曬太陽，幫助陽氣暢通。

食補調養2原則

●防暑濕：夏季殘餘的暑氣與溼氣未盡，容易倦怠、食慾差、腸胃不適。宜多食清爽健脾食物，如薏仁、山藥、白扁豆。

●潤燥防秋燥：處暑後天氣漸乾，易口乾、咽癢、皮膚乾癢。可用梨子、百合、銀耳煮湯，潤肺養陰。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法