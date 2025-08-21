自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

是ㄇ不是U！25歲女剪甲太短 急性甲溝炎痛到走不動

2025/08/21 11:20

王羽安醫師提醒日常剪指甲時不要剪太深，第1刀應從中間開始。（記者劉婉君攝）

王羽安醫師提醒日常剪指甲時不要剪太深，第1刀應從中間開始。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕25歲女子小淳習慣將指甲兩側剪得很短，又喜歡穿前端很緊的高跟鞋，某天不慎踢到腳，造成大拇趾邊緣的指甲深深嵌入肉裡，立刻紅腫滲血，走路時像針扎一樣，痛到冒冷汗，隔天指甲下還冒出大片膿皰，就醫後診斷為急性甲溝炎，經局部清創引流搭配口服抗生素消炎藥，治療2週後腫脹才明顯消退。

奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師王羽安表示，甲溝炎是門診最常見的指甲疾病之一，急性甲溝炎常因外傷、過度修剪指甲、咬指甲造成，慢性甲溝炎常見原因為長期接觸水或化學刺激物、黴菌感染、癌症化療藥物副作用或捲甲，若不及早處理，疼痛和感染不只影響工作及生活，還可能造成長期變形或手部功能障礙，尤其神經功能退化如嚴重糖尿病病人，更應特別注意末梢的保護。

王羽安醫師提醒，甲溝炎不要硬撐，要趕快就醫治療。（記者劉婉君攝）

王羽安醫師提醒，甲溝炎不要硬撐，要趕快就醫治療。（記者劉婉君攝）

王羽安指出，急性甲溝炎治療以外用或口服的抗生素為主，必要時合併局部清創引流，治療期間須減少碰水，以免加重感染或發炎；慢性甲溝炎需對症下藥，如灰指甲需以口服抗黴菌藥物治療，捲甲使用指甲矯正器等。

王羽安提醒，預防甲溝炎要從日常的指甲照護做起，剪指甲時不要剪太深，呈現「ㄇ」字形而非「U」字形，從甲板中間開始往邊緣剪，且兩側不宜修剪過度，與旁邊的肉最好預留0.1公分的距離。如果甲摺組織已腫脹疼痛，可用紙膠帶將甲摺拉開，減少甲板及甲摺的接觸，盡量穿著寬鬆的鞋襪，減少上坡或劇烈運動等過度使用大拇趾的活動。若出現紅腫、疼痛或化膿，一定要盡速求醫。

過度剪指甲可能造成甲溝炎。（記者劉婉君攝）

過度剪指甲可能造成甲溝炎。（記者劉婉君攝）

