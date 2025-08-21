自由電子報
健康網》更年期後補充膽鹼 醫：微調飲食習慣就夠了

2025/08/21 08:27

早餐微調食物，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，補充膽鹼就是那麼簡單；圖為情境照。（圖取自freepik）

早餐微調食物，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，補充膽鹼就是那麼簡單；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膽鹼（Choline）不僅在孕期、更年期要補充，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，在氣喘病人身上，補充膽鹼6個月之後，不只症狀變輕，發炎指標也下降。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」引述營養免疫學《frontiers》研究表示，膽鹼本身還是肺部表面活性物質的成分，幫助呼吸道維持正常。這些都顯示，膽鹼不只是「營養補充」，它還有治療潛力。

張家銘認為，飲食上小小改變就足夠補充，在早餐裡放一顆蛋、午餐裡加點豆類或堅果，這些看似不起眼的動作，可能就是在默默強化您的免疫力。

平日小改變 隱形營養素也可以到位

以下是張家銘教戰平常怎麼吃、怎麼做，將這些「隱形營養素」補足。

●蛋黃是好食物：

很多人怕膽固醇不敢吃蛋黃，其實蛋黃是膽鹼最好的來源之一。沒有特殊禁忌的話，一週吃幾次全蛋，對健康是加分的。

●飲食要多樣化：

除了蛋，魚肉、黃豆製品、堅果也都有膽鹼。別光靠補充劑，最好從天然食物來。

●孕婦和停經後女性特別要注意：

如果飲食真的不夠，可以和醫師討論要不要額外補充。

●記得顧好腸道菌：

膽鹼代謝會受腸道菌影響，腸道菌不平衡就可能產生過多TMAO，增加心臟風險。高纖蔬菜和發酵食品，都是幫腸道加分的好選擇。

