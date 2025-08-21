自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》更年期後缺這小小營養素 查某人得加強護肝

2025/08/21 07:58

停經婦女從天然食物中攝取「膽鹼」，台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，若飲食無法補足，再與醫師討論如何額外補充；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膽鹼（Choline），竟然對免疫系統有這麼大的影響。台北榮總遺傳優生科主任張家銘也驚呼，餐桌上的小營養素竟是免疫力的關鍵，若沒吃夠膽鹼，可能會決定身體的防線穩不穩。

張家銘提醒，再來就是停經後的女性。因為雌激素下降，身體自己合成膽鹼的能力減弱，如果飲食中又沒補足，就很容易出現脂肪肝或肝纖維化。研究也發現，膽鹼不足的停經女性，肝臟惡化的速度比男性還快。這提醒我們，不同時期要調整飲食，千萬不能忽略。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」引述營養免疫學《frontiers》研究表示，膽鹼其實三種身分合一。它是細胞膜裡最重要的磷脂酰膽鹼（Phosphatidylcholine），也是神經傳導物質乙醯膽鹼（Acetylcholine）的來源，還能變成甜菜鹼（Betaine），參與基因開關的甲基化反應。

張家銘以簡單方式來說明，膽鹼就像是建材、快遞員兼調音師，缺一不可。這項研究發現，免疫細胞像巨噬細胞、樹突細胞在遇到病菌時，會拚命吸膽鹼來製造細胞激素。如果膽鹼不夠，這些細胞就打不出免疫武器TNF-α、IL-6這些重要的「火力」，等於軍隊沒有彈藥，戰鬥力當然減弱。

膽鹼需求會隨著年紀不同而改變。張家銘表示，懷孕時，媽媽體內的膽鹼會大量送到胎兒身上，幫助腦袋跟免疫系統發育。如果孕期膽鹼不足，寶寶比較容易出現神經管缺陷或記憶發展不好。

膽鹼還牽扯到很多常見的慢性病。腸道菌會把膽鹼代謝成三甲胺氧化物（Trimethylamine-N-oxide, TMAO），這東西跟心血管疾病風險有關。不過，膽鹼本身以及甜菜鹼卻能降低發炎、改善脂肪肝、糖尿病，甚至還能保護大腦。

