健康網》防失智補充「鋰」 營養師建議2種原型食物

2025/08/21 09:10

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自哈佛團隊在《Nature》於2025年8月發表的研究顯示，「鋰」不只是情緒藥物成分，它更是在腦部的自然濃度與突觸、髓鞘保護及抗發炎反應都有關。衛生福利部基隆醫院營養科營養師林鈺庭表示，全穀類與堅果都是鋰含量較豐富的食物來源。

林鈺庭說，近期有許多人都在討論鋰與失智的議題，但因為還沒有充分的人體臨床研究證據，如果民眾想在飲食中補充的話，可以在均衡飲食的基礎下補充鋰含量豐富的原型食物，全穀類與堅果也是防治失智症飲食「麥得飲食」當中提到非常重要的食物種類！「麥得飲食」，林鈺庭指出，就是「地中海飲食」結合能夠防治高血壓的「得舒飲食」結合起來的飲食模式。

林鈺庭認為，全穀與堅果類當中不僅礦物質含量豐富，全穀當中更是富含豐富的膳食纖維與維生素B群是對腸道健康與營養素代謝非常重要的。而堅果當中除了鋰以外也有豐富的礦物質鎂與脂溶性維生素E可以保護神經健康與抗氧化。

民眾如果想在日常飲食當中補充這兩種食物，林鈺庭建議可以在早餐自製「高纖優格碗」可以選擇以無糖優格作為基底，搭配3湯匙大燕麥片、1湯匙堅果與半碗的藍莓，就是簡單又符合麥得飲食的營養選擇！

10種護腦食物：以原態、高纖、含有豐富微量營養素。
●綠色蔬菜：每週6份以上。
●其它蔬菜：每日1份以上。
●全榖類：每日3份以上。
●堅果：每週5份以上。
●家禽：每週2次以上。
●魚類海鮮：每週1次以上。
●紅酒：每天150ML。
●豆類：每週3次以上。
●橄欖油：主要烹調油。
●莓果：每週2份以上。

5種應避免的食物：高飽和脂肪、高精緻糖。
●紅肉與加工肉類：每週不超過4次。
●奶油及人造奶油：每日不超過1湯匙。
●起士：每週不超過1份。
●糕點和甜點：每週不超過5份。
●油炸和速食食品：每週不超過1次。

