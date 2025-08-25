健康網》降血壓、解便秘芭樂 辨顏色挑出甜的

農糧署表示，顏色偏黃／翠綠的芭樂代表甜度較高，色澤青綠則是脆度較高。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的國民水果芭樂，其實是從中南美洲來的，農糧署表示，它的正式名稱是番石榴，挑選時選擇顏色偏黃／翠綠，代表甜度較高，色澤青綠則是脆度較高。營養師高敏敏提到，芭樂富含礦物質鉀，可預防心血管疾病，還能降血壓、消水腫，此外因為芭樂高纖維且有充足水分，能刺激腸胃蠕動，幫助排便順暢不卡關。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發影片說明，帝王芭樂靠近圓形、珍珠芭樂靠近水滴狀，頭比較小，屁股比較大。挑選芭樂要先看它的表皮外觀有沒有病蟲害，好不好吃看果皮，表皮紋路凹凸明顯，摸起來有點粗糙的芭樂比較好吃。判斷脆度時，用大拇指輕輕按壓芭樂屁股，看會不會軟軟的、還是硬硬的來判斷成熟度。

芭樂保存

農糧署提醒，芭樂的塑膠袋／泡棉不要拆，可以保持裡面的水分，密封後放置冰箱，可延長保存期限。切記芭樂不能跟香蕉、蘋果、芒果等會產生乙烯的水果放在一起，會導致芭樂快速催熟，因此不耐儲存。

芭樂創意料理

●番石榴炒飯

材料：米飯、芭樂丁、火腿丁、蔥、雞蛋、胡椒粉、醬油、豬油。

步驟：起鍋熱油，加入少許油，將雞蛋煎至半熟，加入火腿丁、炒至香味出來，加入米飯，再加入少許胡椒、少許醬油，起鍋前加入芭樂丁，最後加入蔥花再起鍋。

●芭樂檸檬荔枝凍飲

材料：芭樂、檸檬汁、荔枝凍、冰塊。

步驟：將芭樂放入果汁機，打成汁備用，如果沒有果汁機，也可以直接使用芭樂汁，接著放冰塊，加入芭樂汁、荔枝凍、少許檸檬汁，即完成。

