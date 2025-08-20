女性失智與「少油」有關？ 不飽和脂肪低20％

法國療養村中的一名女性阿茲海默症患者。（法新社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國倫敦國王學院一份研究建議，女性飲食中應該確保攝取足夠的Omega脂肪酸，因為這份研究發現，罹患阿茲海默症的女性，體內包含Omega脂肪酸在內的不飽和脂肪值，異常地低，懷疑與阿茲海默症存有因果關係。

英國《衛報》20日報導，研究團隊分析阿茲海默症患者和健康者的血液樣本，發現女性患者血液中不飽和脂肪值，比健康女性低達20%，男性患者則未見此現象，意味著阿茲海默症的發生和對患者生理的影響，存在性別差異。

這份20日在《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer’s & Dementia）期刊發表的報告，資深作者、倫敦國王學院藥學研究所副教授雷希多—奎格利（Cristina Legido‑Quigley）指出，「這種性別之間的差異，是最令人意外和驚訝的發現」，「有跡象顯示，這類脂質較低，可能與阿茲海默症存有因果關係，但是我們還需要臨床試驗證實這一點」。

女性罹患阿茲海默症的比率約為男性的兩倍。這份新研究分析306名阿茲海默症患者、165名輕度認知功能障礙者、以及370名認知功能健康的對照組的血中脂肪量。脂肪分為飽和、不飽和脂肪，前者被視為不健康、後者廣泛被認為屬健康脂肪。

分析發現，女性阿茲海默症患者的飽和脂肪值較高、不飽和脂肪較低，雷希多—奎格利說，若這是因肝臟或代謝變化導致，可能會使較少的Omega脂肪酸進入大腦，「而這些脂肪能提供大腦養分」。

富含Omega‑3脂肪酸的飲食，如地中海型飲食，長期以來被認為與心臟、腦部等組織之健康有關聯。2022年一份研究指出，中年人血液中Omega-3脂肪酸含量較高，認知功能較好；不過，也曾有多項試驗顯示，給予更高齡者補充Omega‑3，並未確定可改善其認知功能，或者提高已確診者的心智能力。

雷希多—奎格利希望針對不飽和脂肪酸值偏低的女性，設計臨床試驗，驗證補充這類物質，是否能延緩疾病，研究指出，這類脂肪含量減少，可能在50多歲就開始出現。同時，她也建議，女性應確保飲食中攝取足夠的Omega脂肪酸。

