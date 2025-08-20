自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

女性失智與「少油」有關？ 不飽和脂肪低20％

2025/08/20 22:25

法國療養村中的一名女性阿茲海默症患者。（法新社檔案照）

法國療養村中的一名女性阿茲海默症患者。（法新社檔案照）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國倫敦國王學院一份研究建議，女性飲食中應該確保攝取足夠的Omega脂肪酸，因為這份研究發現，罹患阿茲海默症的女性，體內包含Omega脂肪酸在內的不飽和脂肪值，異常地低，懷疑與阿茲海默症存有因果關係。

英國《衛報》20日報導，研究團隊分析阿茲海默症患者和健康者的血液樣本，發現女性患者血液中不飽和脂肪值，比健康女性低達20%，男性患者則未見此現象，意味著阿茲海默症的發生和對患者生理的影響，存在性別差異。

這份20日在《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer’s & Dementia）期刊發表的報告，資深作者、倫敦國王學院藥學研究所副教授雷希多—奎格利（Cristina Legido‑Quigley）指出，「這種性別之間的差異，是最令人意外和驚訝的發現」，「有跡象顯示，這類脂質較低，可能與阿茲海默症存有因果關係，但是我們還需要臨床試驗證實這一點」。

女性罹患阿茲海默症的比率約為男性的兩倍。這份新研究分析306名阿茲海默症患者、165名輕度認知功能障礙者、以及370名認知功能健康的對照組的血中脂肪量。脂肪分為飽和、不飽和脂肪，前者被視為不健康、後者廣泛被認為屬健康脂肪。

分析發現，女性阿茲海默症患者的飽和脂肪值較高、不飽和脂肪較低，雷希多—奎格利說，若這是因肝臟或代謝變化導致，可能會使較少的Omega脂肪酸進入大腦，「而這些脂肪能提供大腦養分」。

富含Omega‑3脂肪酸的飲食，如地中海型飲食，長期以來被認為與心臟、腦部等組織之健康有關聯。2022年一份研究指出，中年人血液中Omega-3脂肪酸含量較高，認知功能較好；不過，也曾有多項試驗顯示，給予更高齡者補充Omega‑3，並未確定可改善其認知功能，或者提高已確診者的心智能力。

雷希多—奎格利希望針對不飽和脂肪酸值偏低的女性，設計臨床試驗，驗證補充這類物質，是否能延緩疾病，研究指出，這類脂肪含量減少，可能在50多歲就開始出現。同時，她也建議，女性應確保飲食中攝取足夠的Omega脂肪酸。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中