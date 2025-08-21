自由電子報
健康網》40歲前近視度數突增200度 醫：恐是早發性白內障

2025/08/21 13:06

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，如果40歲前度數突然增加200度以上，儘快就醫；情境照。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，如果40歲前度數突然增加200度以上，儘快就醫；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去白內障要到60幾歲才會發生，但近年在3C產品使用普及下，逐漸走向年輕化趨勢，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，如果40歲前度數突然增加200度以上、看東西像隔著霧，雖然視力檢查正常、開車時覺得路燈有光暈、明暗對比變差，細節看不清楚都要警覺，可能是早發性白內障。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」和網頁表示，最近遇到好幾位年輕患者，都是因為「度數一直增加，配了新眼鏡還是霧」，檢查後才發現是早發性白內障，甚至最年輕的患者才20歲。

白內障風險自我評估

1.每天使用手機超過8小時：2分。
2.經常在黑暗中滑手機：2分。
3.工作需長時間盯電腦螢幕：1分。
4.視力狀況 近視度數超過600度：2分。
5.最近2年度數增加超過150度：3分。
6.看東西覺得霧霧的：2分。
7.經常戶外活動不戴太陽眼鏡：1分。
8.有白內障家族史：2分。
9.長期熬夜或作息不正常：1分。

●0-3分：低風險，持續保持良好習慣。
●4-7分：中風險，建議調整用眼習慣並定期檢查。
●8分以上：高風險，建議立即眼科檢查。

預防年輕型白內障

●使用20-20-20法則、抗藍光眼鏡或螢幕保護貼，避免在完全黑暗中使用3C產品。

●超過600度的高度近視，20-30歲每2年1次眼科檢查；30-40歲每年1次，高風險族群每半年1次，並控制度數增加。

●戶外活動戴太陽眼鏡，選擇100% UV防護的太陽眼鏡，攝取護眼營養素（葉黃素、花青素、維生素C、E）。

●有家族遺傳史的人需要更積極的預防措施，因為發病年齡可能提早10-15年。

●有糖尿病、長期使用類固醇使用等疾病因素，要控制好原發疾病。

粘靖旻提到，如果年輕人得到白內障做手術，因為眼球條件好、彈性佳、恢復快，手術風險比老年人更低。現代微創超音波乳化術成功率高達95%以上，傷口僅2-3mm，隔天視力就恢復8-9成。年輕人還能選擇更先進的人工水晶體，一次解決近視、散光等問題。

