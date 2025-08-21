健康網》快帶未滿7歲童去公費健檢 還有6次發展篩檢

國健署指出，7次服務平均利用率近3年來已逾8成，透過及早發現及早介入，奠定了兒童未來健康人生之基石；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國民健康署（下稱國健署）公費補助兒童預防保健服務時程為出生至2個月、2個月至4個月、4至10個月、10個月至1.5歲、1.5歲至2歲、2歲至3歲、3歲至未滿7歲，服務項目包括身體診察、發展診察及衛教指導等服務。經統計顯示，7次服務平均利用率近3年來已逾8成，透過及早發現及早介入，奠定了兒童未來健康人生之基石。

國健署於臉書和官網呼籲，家長務必依時程帶孩子進行健檢，千萬別錯過7次守護。兒童健康檢查的好處及重要性如下：

1.定期追蹤生長發育：針對身高、體重、頭圍等指標，掌握孩子是否符合生長曲線，有無營養不良或肥胖等潛在風險。

2.掌握兒童發展狀況：家長可於檢前完成兒童健康手冊「家長紀錄事項」來自我檢視孩子的發展是否落後，並與醫師討論，掌握孩子發展情形。

3.關鍵疾病早期預警與轉介：透過身體診察初步辨識，必要時轉介進一步檢查或處置。

4.提供衛教與育兒指導：醫師依照兒童健康手冊「衛教紀錄表」的填答情形，以及檢查結果，提供相關健康訊息及衛教指導。

5.建立完整健康紀錄：透過7次健檢及手冊完整記錄，為孩子建立長期健康檔案，瞭解孩子成長狀況及趨勢。

國健署指出，兒童的發展問題若能在早期即被發現並給予介入，往往能有效改善或逆轉其影響。為及早發現疑似發展遲緩或異常，國健署自2024年7月起，加碼提供兒童發展篩檢服務，全面補助未滿7歲兒童依時程接受6次發展篩檢，及早辨識兒童在語言、認知、動作或社會等發展面向的異常，以提供家長衛教、持續追蹤或轉介兒童發展評估。

國健署署長沈靜芬補充，孩子的健康成長是家長最深切的期盼，「7次兒童預防保健」與「6次兒童發展篩檢」，正是協助家長守護孩子健康、及早掌握孩子發展狀況的重要關鍵。

